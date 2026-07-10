Ο Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν θα αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη Βουλή. Με μια μακροσκελή επιστολή του εξηγεί τους λόγους που διαφωνεί με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι η απόφασή του δεν έχει σχέση με συμμετοχή του σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος ή σε κάποιο νέο κομματικό σχήμα.

Οι λόγοι της άρνησης

Στην επιστολή του ο Χρήστος Σπίρτζης ασκεί έντονη κριτική στα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αναφέρει ότι οι ηγεσίες τους αρνήθηκαν τις προτάσεις για συνεργασία. Αντίθετα, επέλεξαν μικροκομματικούς τακτικισμούς για το ποιος θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλώνει ότι θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα μόνο για συναισθηματικούς λόγους.

Όπως εξηγεί, διαφωνεί με κεντρικές πολιτικές επιλογές και δομές, ενώ τονίζει ότι η διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ δεν περιλαμβάνει τον σοσιαλιστικό χώρο που εξέφραzε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εύχεται μάλιστα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη να αλλάξουν γραμμή, ώστε να μην γίνουν οι μοιραίοι ηγέτες που θα κρατήσουν τη δεξιά στην κυβέρνηση.

Τέλος, ο κύριος Σπίρτζης δηλώνει ότι θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική. Θα συνεχίσει να δίνει μάχες για την αποκάλυψη της αλήθειας στις υποκλοπές, για την απονομή δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών και για την προστασία του κράτους δικαίου.