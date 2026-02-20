Λεκτική επίθεση εξαπέλυσε ο δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος κατά του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου.

Ο Δημήτρης Μάντζος έκανε κάποιες δηλώσεις, σχετικά με την εκλογή του δημάρχου για τρεις συνεχόμενες φορές, σε κομματική εκδήλωση στην πόλη. Με αυτή την αφορμή ξεκίνησε η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Αχιλλέας Μπέος, όπως συνηθίζει με αιχμηρά λόγια κατηγόρησε τον βουλευτή ότι προσέβαλε τους Βολιώτες ενώ του απηύθυνε χαρακτηρισμούς όπως «χασοδίκης», «άθλια πολιτική παρουσία» και «πλασιέ του δημοκρατικού ιδεώδους».

Αναλυτικά ο δήμαρχος Βόλου έγραψε στην ανάρτησή του: «Πληροφορήθηκα ότι χθες ήρθε στον Βόλο ο σώγαμπρος, Δημήτρης Μάντζος, για να κόψει την πίτα του ΠΑΣΟΚ σ’ ένα καφέ της… χαράς , μεταξύ συγγενών και φίλων. Και θεώρησε καλό ο ουσιαστικά διορισμένος βουλευτής (Επικρατείας) να προσβάλλει τους Βολιώτες, γιατί επέλεξαν εμένα σε τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις να τους εκπροσωπώ.

Είχαμε και παλαιότερα επισημάνει σε αυτόν τον “Χασοδίκη”, άξιο διάδοχο εκείνων που διέπρεψαν με το Χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά, τη Siemens και τα υπόλοιπα, ων ουκ έστιν αριθμός, εγκλήματα που οδήγησαν στην οικονομική εξαθλίωση του λαού μας και την χρεοκοπία της πατρίδας μας ότι οφείλει να είναι σοβαρός και να σέβεται την λαϊκή ετυμηγορία, όπως η Δημοκρατία επιτάσσει. Δυστυχώς το θράσος του είναι αστείρευτο, όχι όμως και η δική μας ανοχή στην άθλια πολιτική του παρουσία.

Καλόν θα είναι λοιπόν αυτός ο πλασιέ του δημοκρατικού ιδεώδους να συνειδητοποιήσει ότι στη Δημοκρατία, τη γνήσια, όχι τη δική του, ο λαός αποφασίζει με τα κριτήρια που οι ίδιοι οι πολίτες θέτουν. Και να θυμάται πως στην πόλη μας οι γυναίκες, σε αντίθεση με την Βουλή, δεν… λιποθυμούν με την παρουσία του ή τις “παπάτζες” του. Οφείλει να το ξέρει…»

Δείτε την ανάρτηση του δημάρχου του Βόλου:

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος είδε την ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου και απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Πληροφορήθηκα ότι ο γνωστός για τις δημοκρατικές του ευαισθησίες Δήμαρχος Βόλου ασχολήθηκε με μένα προσωπικά και τα όσα είπα χθες βράδυ σε κομματική εκδήλωση στον Βόλο.

Οι προσωπικές αναφορές του στον χαρακτήρα, το επάγγελμα και την οικογένειά μου σίγουρα δεν χρήζουν απάντησης. Πιστεύω βαθιά ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει τουλάχιστον να μην προκαλεί αποστροφή. Ωστόσο, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε όσα πολιτικά ο ίδιος προσπάθησε να ισχυριστεί.

Ας πληροφορηθεί, λοιπόν, ο Δήμαρχος ότι, επειδή τη δική μας πίτα στον Βόλο δεν την έκοψε η «Ομάδα Αλήθειας», σε μας ακούστηκαν μόνο αλήθειες, δημόσια, μπροστά σε όλους. Αλήθειες που κατανοούμε ότι πονούν, ότι ενοχλούν όσους έχουν αλλεργία στα γεγονότα και την πολιτική κριτική.

Όπως αυτή που είπαμε χθες και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι δηλαδή δεν είναι δουλειά του δημάρχου να «χρίζει» ισόβιο Πρωθυπουργό τον κ. Κ. Μητσοτάκη και να επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης με χαρακτηρισμούς όπως «Μίκι Μάους» και «καρτούν».

Το Κίνημα που έχω την τιμή να εκπροσωπώ στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ, που θεμελίωσε την αυτοδιοίκηση και έκανε πράξη την πραγματική αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν ανέχεται την εικόνα δημάρχων «χειροκροτητών» της Κυβέρνησης.

Καλό είναι, λοιπόν, στο επόμενο «διάγγελμά» του ο Δήμαρχος Βόλου να ασχοληθεί με την πόλη και τα προβλήματά της και να αφήσει τις δηλώσεις αφοσίωσης και πίστης στον κ. Μητσοτάκη.

Όσο για το ποιος προσβάλλει τους Βολιώτες και τον Βόλο, δεν μπορεί, όλο και κάποιος καθρέφτης θα υπάρχει στο Γραφείο Δημάρχου.

Εμείς, πάλι, συνεχίζουμε την πολλή δουλειά που έχουμε μπροστά μας, για να φέρουμε το φως που θα διαλύσει το σκοτάδι, παντού.

Όσο ενοχλούμε, τόσο δυναμώνουμε.

Αυτά τα ολίγα

και Καλές Απόκριες».

Δείτε την ανάρτηση του Δημήτρη Μάντζου: