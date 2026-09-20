Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού, απαντώντας στις τοποθετήσεις της περί «κβαντικής ιατρικής». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη ιατρική εξειδίκευση δεν υφίσταται επιστημονικά. Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυρία Καρυστιανού ότι αναμειγνύει αυθαίρετα τις εφαρμογές της κβαντικής φυσικής προκειμένου να δικαιολογήσει τα ψέματα που προωθεί στους ασθενείς της.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στις προσωπικές αναφορές της για τα «νανογιλέκα», ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για φράσεις που δεν έχει πει ποτέ και υποστηρίζοντας ότι η κυρία Καρυστιανού τα επικαλέστηκε ως υπεκφυγή. Στην κατάληξη της ανάρτησής του, ο υπουργός άφησε αιχμές για την απήχηση των λεγομένων της, σχολιάζοντας πως το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία πίστεψε μια γυναίκα που δηλώνει «κβαντική παιδίατρος», τα λέει όλα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του OpenTV, η Μαρία Καρυστιανού, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής κλπ, μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα.»

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού για την «Κβαντική Ιατρική» και την «Ολιστική Παιδιατρική»

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε σαφείς απαντήσεις σχετικά με την κβαντική φυσική και τις ιατρικές της εφαρμογές, έπειτα από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «κβαντική ιατρό». Η ίδια τόνισε πως ο υπουργός οφείλει από τη θεσμική του θέση να λογοδοτήσει για τα ουσιαστικά προβλήματα του τομέα του, υπογραμμίζοντας πως η ημιμάθεια αποτελεί εχθρό της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης.

Υπερασπιζόμενη την επιστημονική βάση των λεγομένων της, η κυρία Καρυστιανού εξήγησε ότι η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει πλήρως τις επιστήμες και την τεχνολογία, αναφέροντας ως παραδείγματα τους κβαντικούς υπολογιστές και αισθητήρες. Προχώρησε, μάλιστα, σε συγκεκριμένα παραδείγματα ιατρικής τεχνολογίας που βασίζονται σε αυτές τις αρχές:

«Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δε θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δε γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».

Αναφερόμενη στο μέλλον της ιατρικής περίθαλψης, υποστήριξε ότι η κβαντική τεχνολογία θα φέρει επανάσταση στη διάγνωση και τη θεραπεία, τονίζοντας πως οι μελλοντικοί κβαντικοί τομογράφοι θα διαθέτουν ασύλληπτα μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων, λειτουργώντας καθοριστικά σε μοριακό και ατομικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, η κυρία Καρυστιανού πέρασε στην αντεπίθεση, ασκώντας έντονη κριτική στον υπουργό Υγείας για την παλαιότερη εμπορική του δραστηριότητα, αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία του:

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός… Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΥΥ […] Εκτός και αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις…»

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά της ως «ολιστική παιδίατρος» στην επαγγελματική της σελίδα, ξεκαθάρισε ότι ο όρος δεν παραπέμπει σε εναλλακτικές πρακτικές εκτός ιατρικής, αλλά στη συνολική και προληπτική προσέγγιση της υγείας του ασθενούς.

«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα».