Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως λίγο πριν η χώρα οδηγηθεί στο πρώτο Μνημόνιο, ακίνητο που συνδέεται με τον ίδιο είχε ενοικιαστεί από το τότε Κτηματολόγιο έναντι, όπως αναφέρει, ιδιαίτερα υψηλού μισθώματος. Σύμφωνα με τον υπουργό, στο ίδιο ακίνητο έγιναν και παρεμβάσεις ανακαίνισης με δαπάνες του Δημοσίου, ενώ κάνει λόγο για συνολικές πληρωμές που φέρεται να αγγίζουν το 1,2 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

Μέσα από την ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας στρέφει τα πυρά του και προς τις τραπεζικές καταθέσεις του κ. Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, αφήνοντας υπαινιγμούς περί πολιτικής και ηθικής διάστασης της υπόθεσης, αν και αναγνωρίζει ότι δεν προκύπτει ζήτημα νομιμότητας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζε του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε»