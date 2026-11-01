Στόχος βομβιστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:15, λίγη ώρα αφότου ο υπουργός είχε αποχωρήσει από τον χώρο.

Η πρώτη αντίδραση του κ. Πλεύρη ήρθε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στους δράστες, χαρακτηρίζοντάς τους «οπαδούς λαθρομεταναστών» και υπογραμμίζοντας ότι η συνδεσμολογία και η τοποθέτηση των μηχανισμών υποδηλώνουν πρόθεση για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο υπουργός ανέφερε: «Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, μόλις έφυγα από αυτό. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».

Βίντεο από το σημείο:

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη: