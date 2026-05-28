Οξεία επίθεση σε βάρος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, κάνοντας λόγο για εκκωφαντική σιωπή και κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του κόμματος, αναφορικά με την στάση του μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αφορμή για το ξέσπασμα του Χανιώτη βουλευτή, στάθηκε η πλήρης απουσία επίσημης αντίδρασης από την Κουμουνδούρου, 24 ώρες μετά την πολύκροτη παρουσίαση του νέου κόμματος, στο Θησείο. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση «απαξίωσης και εξευτελισμού» του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως υπογράμμισε, πρέπει «να σταματήσει και να αναστραφεί άμεσα».

«Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους;»

Ο Παύλος Πολάκης, που μόλις την προηγούμενη ημέρα ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής τη συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι ΣΥΡΙΖΑ», εμφανίστηκε εξοργισμένος με τα αντανακλαστικά της ηγεσίας, απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και τα εσωκομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ:

«24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον; Τι συμβαίνει;», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.

Ο Παύλος Πολάκης έθεσε το ερώτημα για το «πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή», ζητώντας την επίσημη αντίδραση του κόμματος σε όσα συμβαίνουν με τον νέο πολιτικό φορέα.