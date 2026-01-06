Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων το βράδυ της Δευτέρας 05/01, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος αναφέρεται:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», καταλήγει.