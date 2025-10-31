Πρωτοφανή σε σκληρότητα και χαρακτηρισμους επίθεση κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι που αποκάλυψε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ερεύνησε την υπόεση της τραγωδίας στα Τέμπη εξαπέλυσε σήμερα, μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, που είπε ότι καλά θα κάνει «να πάει στη χώρα της αλλά ούτε εκεί δεν την θέλουν».

Αιτία των επικρίσεων κατά τη βουλευτή της ΝΔ ήταν ότι η ευρωπαία εισαγγελέως πήρε πρόσωπο μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να βοηθήσει την έρευνά της αντί να απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, μιλώντας στο Action24 είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχω συγκρουστεί μαζί της, από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν είχε καμία δουλειά να πάρει, πρόσωπο μέσα από τον Οργανισμό που ελέγχεται, για να τη βοηθήσει. Να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη για τον εάν η κ. Κοβέσι έκανε κάτι παράνομο, η Σοφία Βούλτεψη απάντησε «παράνομο, ναι, γιατί πήρε για εμπειρογνώμονα άνθρωπο από τον Οργανισμό που ελέγχει. Για αυτό ήρθε ο OLAF».

Συνεχίζοντας τις επικρίσεις της η Σοφία Βούλτεψη κάλεσε την Λάουρα Κοβέσι να πάει… πίσω στη χώρα της «αλλά μου είπαν κάτι βουλευτές από τη Ρουμανία ότι δεν τη θέλουν πίσω. Μόνο εμείς τη θέλουμε. Η πατρίδα της δεν τη θέλει» πρόσθεσε.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι. Και σήμερα σε τηλεοπτική της συνέντευξη την κάλεσε να ελέγξει την πατρίδα της, τη Ρουμανία, και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι «την ίδια ώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή αρνείται να καλέσει άμεσα τα “γαλάζια” στελέχη που εμπλέκονται στη δικογραφία, όπως ο “Φραπές”, πιθανώς για να τους δώσει τη δυνατότητα να επικαλεστούν τη σιωπή ενώπιον της επιτροπής, όσο θα προχωρά η έρευνα της τακτικής Δικαιοσύνης».

Τέλος, τονίζει ότι «η κυβέρνηση καλείται να δώσει μια καθαρή απάντηση: Συμφωνεί με τη βουλευτή της ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί; Γιατί παίζει καθυστερήσεις με την κλήση στην Εξεταστική Επιτροπή των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, όπως περιγράφονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή;».

Μ.Κ.