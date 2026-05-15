Κατά τη διάρκεια του σημερινού κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βασίλειος Βιλιάρδος, ανακοίνωσε την κατάθεση των εκθέσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας στην Ολομέλεια. Οι εκθέσεις αφορούν το αίτημα των εισαγγελικών αρχών για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο για να σημειώσει ότι επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας δεν συγκροτήθηκε νομίμως και ότι ο πρόεδρός της όφειλε να απόσχει.

Επίσης, ότι η ίδια δεν έχει ενημερωθεί «ότι είναι έτοιμα τα έγγραφα, τα οποία υποτίθεται ότι εγκρίθηκε να μου χορηγηθούν, και [. . .] εάν έγιναν δεκτά τα αιτήματα τα οποία υπέβαλα, και ειδικότερα να μετατεθεί η συνεδρίαση και να μην γίνει λόγω της συνάντησης με τον Αρχιεπίσκοπο».

Σύμφωνα με την κα Κωνσταντοπούλου, «είναι σαφές ότι δεν υπάρχει έκθεση, πρόκειται δηλαδή για ψευδή βεβαίωση», κάτι που αποτελεί “ποινικό αδίκημα”.

Ολοκλήρωσε την παρέμβασή της λέγοντας: «Λυπάμαι πάρα πολύ, εάν και μέσα στην όλη ζέση, προκειμένου να διωχθούν πολιτικοί αρχηγοί, και να διωχθώ εγώ ως στοχοποιημένη πολιτική αρχηγός, συντάσσονται και ψευδείς εκθέσεις. Η διαδικασία σήμερα καταγγέλθηκε από ολόκληρη την αντιπολίτευση, καταγγέλθηκε με βαρύτατες αιτιάσεις προς την κυβέρνηση, δεν υπήρχε νόμιμη σύνθεση για να γίνει καμία συνεδρίαση, και δεν υπάρχει νόμιμη βάση για να συνταχθούν και να διαβιβαστούν εκθέσεις. Όποιος, δε, τις υπογράφει τις εκθέσεις αυτές είναι υπαίτιος, πλην άλλων, και ψευδούς βεβαιώσεως και κατάχρησης εξουσίας».

