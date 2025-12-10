Η Κομισιόν αναλαμβάνει περαιτέρω μέτρα για πιο οικονομικά προσιτή ενέργεια, δίνοντας έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διορισμό Ευρωπαίου συντονιστή για την ενεργειακή διασύνδεση της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Την απάντηση αυτή έδωσε ο Επίτροπος Ενέργειας κ. Jørgensen σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, σχετικά με την ανάγκη λήψης άμεσων και αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών διακυμάνσεων στις τιμές του ρεύματος, καθώς και τη χρηματοδότηση έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ώστε να μειωθεί το κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα η Κομισιόν δημιούργησε την πρωτοβουλία «Ενεργειακές Λεωφόροι», η οποία περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ο Επίτροπος τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις για τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η κίνηση αυτή μέσω της καλωδίωσης θα επιφέρει:

Α) Φθηνότερο ρεύμα, αφού η καλωδίωση θα μεταφέρει άμεσα την ροή του ρεύματος χωρίς τα σημερινά προβλήματα.

Β) Θα συντελέσει τα μέγιστα ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές ρεύματος στην ΝΑ Ευρώπη και την Ελλάδα.

Γ) Θα πιέσει τα κόστη παραγωγής από τη βιομηχανία , άρα φθηνότερα προϊόντα.

Δ) Θα συντελέσει στην υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ε) Θα ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα ενεργειακά κόστη.

Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

Οι κανόνες της ΕΕ παρέχουν στα κράτη μέλη ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την αντιμετώπιση απότομων αυξήσεων των τιμών. Η Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο δράσης για την οικονομικά προσιτή ενέργεια το οποίο περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα για πιο οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η Επιτροπή στηρίζει την εφαρμογή των μέτρων αυτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή διόρισε επίσης πρόσφατα Ευρωπαίο συντονιστή για την ενεργειακή διασύνδεση της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας για την Ενεργειακή Ένωση, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη της περιοχής να δώσουν συνέχεια στις εν λόγω δράσεις με τους εθνικούς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τις ρυθμιστικές τους αρχές. Δημιούργησε επίσης την πρωτοβουλία «Ενεργειακές Λεωφόροι», η οποία περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη συμφωνία για καθαρή βιομηχανία εξαγγέλθηκαν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη των βιομηχανιών, όπως η παροχή εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για καθαρή βιομηχανία (CISAF) ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και την απανθρακοποίηση και δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη στήριξη των ενεργοβόρων χρηστών όσον αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενέργεια (CEF-E) στηρίζει ήδη επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και τα έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη. Ελληνικά έργα διασύνδεσης έλαβαν χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο παρελθόν και θα εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμα εάν συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ και ΕΑΕ.Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει επενδύσεις σε διασυνδέσεις και στην αναβάθμιση του δικτύου διανομής. Επιπλέον, και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως εκείνα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.