Την έντονη αντίθεσή της στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην ανάρτησή της, η Ευρωπαία Επίτροπος εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την εξέλιξη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως τόνισε, η λεγόμενη «Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης Λιβύης – Τουρκίας για τα θαλάσσια σύνορα» είναι άκυρη και ανυπόστατη, και δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Το μήνυμά της Ντουμπράβκα Σουίτσα

«Λυπάμαι βαθύτατα για την κύρωση της λεγόμενης «Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης Λιβύης – Τουρκίας για τα θαλάσσια σύνορα» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή η Συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρη και ανυπόστατη, και δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο».