Το Ελληνικό Εμπόριο, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, δεν θα είναι έρμαια της εισαγωγής προϊόντων από πλατφόρμες της Ασίας, που πωλούν κάτω του κόστους παραγωγής, με τακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο Επίτροπος Εμπορίου Maroš Šefčovič, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά, που είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοίνωσε στον Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι δημοσιοποιεί τον σχετικό σύνδεσμο (https://shorturl.at/sFldD) όπου κάθε εμπορικός σύλλογος και επιμελητήριο της Ελλάδας, θα μπορεί να αναφέρει με λεπτομέρειες αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι «οποιοσδήποτε κλάδος που επηρεάζεται, καλείται να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες εμπορικής άμυνας της Επιτροπής για να συζητήσει τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία».

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας, τα Επιμελητήρια και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας είχαν ζητήσει από τον Ευρωβουλευτή Γ. Αυτιά, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, να παρέμβει στην Ευρώπη για το μεγάλο αυτό ζήτημα.

Ο Γ. Αυτιάς παρέστη στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά μετέβη και στην Ημαθία όπου το Επιμελητήριο τον ενημέρωσε για την εισαγωγή προϊόντος από την Ασία με τιμή που νόθευε τον υγιή ανταγωνισμό σε βάρος των Ελληνικών επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος.

Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

«Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί πλήρως για την προστασία των ενωσιακών κλάδων παραγωγής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκύπτει από τις εισαγωγές. Επί του παρόντος, η ΕΕ έχει θεσπίσει περισσότερα από 232 μέτρα εμπορικής άμυνας, τα οποία καλύπτουν πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, βιομηχανικών και μεταποιητικών προϊόντων. Τα μέτρα αυτά προστατεύουν την ενωσιακή βιομηχανία από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο αθέμιτου εμπορίου από τρίτες χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος τους να επηρεάζει τις εισαγωγές από ασιατικές χώρες όπως η Κίνα.

Η Επιτροπή επιβάλλει μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή αντιστάθμισης επιδοτήσεων όταν διαπιστωθεί στο πλαίσιο έρευνας ότι λαμβάνει χώρα ζημιογόνο ντάμπινγκ ή επιδότηση και είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να το πράξει. Οι εν λόγω έρευνες μπορούν να διεξαχθούν όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία από οποιονδήποτε ενωσιακό κλάδο παραγωγής που υφίσταται ζημία η οποία έχει προκληθεί από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και/ή επιδοτήσεων και δικαιολογείται η ανάληψη δράσης.

Όταν επιβάλλονται μέτρα, αυτά μπορούν να επανεξεταστούν και να διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η προστασία ενός κλάδου παραγωγής από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο αθέμιτου εμπορίου. Οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος κλάδος καλείται να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες εμπορικής άμυνας της Επιτροπής για να συζητήσει τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία».

Ο Επίτροπος κοινοποίησε τον σύνδεσμο, όπου εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια και παραγωγικοί φορείς μπορούν να καταγγέλλουν κάθε αθέμιτο ανταγωνισμό που διαπιστώνουν. Ο σύνδεσμος είναι: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/trade-defence-enquiries_en?prefLang=el.