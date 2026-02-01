Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το πρωί της Δευτέρας (2/2), μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος.

Με αυτή την κίνηση, το Μέγαρο Μαξίμου επιταχύνει τις εξελίξεις για να ενισχύσει το μεταρρυθμιστικό προφίλ της Κυβέρνησης και να απαντήσει στη δημοσκοπική φθορά των τελευταίων μηνών.

Για τη θέση του Προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής, επικρατέστερος θεωρείται ο πρώην Υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ο ίδιος βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Στέλιο Κουτνατζή, για τη σύνταξη της πρότασης.

Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη της συζήτησης το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι προετοιμασίες ολοκληρώθηκαν ταχύτερα. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα επιδιώξει συναινέσεις με την αντιπολίτευση, και κυρίως με το ΠΑΣΟΚ.

Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει την αναθεώρηση του Άρθρου 86 για την ευθύνη των Υπουργών. Το θέμα αυτό θεωρείται εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, επίσης, το Άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο και το άρθρο 16 για την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Επιπλέον, προτείνεται η αλλαγή του Άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται η αύξηση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας από τα πέντε στα έξι έτη, μέσω του Άρθρου 30. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στο άρθρο 90, ζήτημα που έχει θέσει ήδη στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ. Η αναθεώρηση θα αγγίξει ακόμη το άρθρο 53 για τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και το άρθρο 72 για τις αρμοδιότητες της Ολομέλειας.

Μια από τις σημαντικότερες προτάσεις αφορά στην καθολική επέκταση της επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς σε κάθε είδους αναμέτρηση. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια του νομοσχεδίου που αναμένεται την άνοιξη για την επιστολική ψήφο των ομογενών στις Ευρωεκλογές. Τέλος, η Κυβέρνηση προτίθεται να εισαγάγει μια νέα διάταξη για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην κρατική λειτουργία.