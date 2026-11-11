Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες ο γνωστός καναλάρχης της Θεσσαλονίκης, Στέργιος Καλόγηρος. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι γνωστός από τον ρόλο του στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, αλλά και ως κουμπάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ελέγχεται ενδελεχώς για τα οικονομικά πεπραγμένα των εταιρειών του.

Οι «ασυνήθιστες» οικονομικές κινήσεις και η έδρα στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με πηγές της έρευνας που επικαλείται δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, έχουν εντοπιστεί ασυνήθιστες οικονομικές κινήσεις που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εταιρεία «Βεργίνα Υβριδική Τηλεόραση Α.Ε.», η οποία εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 700.000 ευρώ. Η εταιρεία στεγάζεται από το 2018 σε εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με το ακριβές ύψος του μισθώματος να παραμένει ασαφές, καθώς μέρος του φέρεται να καλύπτεται μέσω ανταποδοτικής διαφήμισης (barter). Επιπλέον, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε ενισχυθεί με το ποσό των 20.000 ευρώ, μέσω της αποκαλούμενης «λίστας Πέτσα».

Οι απευθείας αναθέσεις και η δημοσκοπική Interview

Το ρεπορτάζ επαναφέρει στο προσκήνιο τις σχέσεις του καναλάρχη με την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Interview», ιδιοκτησίας του Δημήτρη Βασιλειάδη, η οποία διατηρούσε στενούς δεσμούς με το Βεργίνα TV. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο κριτικής, όταν έλαβε απευθείας ανάθεση ύψους 19.000 ευρώ (24.200 ευρώ με ΦΠΑ) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, επί υπουργίας στο Υπ. Ανάπτυξης του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η επιλογή της Interview είχε προκαλέσει ερωτηματικά διότι η εταιρεία δεν ήταν μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας (ΣΕΔΕΑ). Επιπρόσθετα, την ίδια ακριβώς περίοδο που άλλες μετρήσεις κατέγραφαν αρνητικές γνώμες, η εν λόγω εταιρεία εμφάνιζε τον Άδωνι Γεωργιάδη στις κορυφαίες θέσεις δημοφιλίας των κυβερνητικών στελεχών. Ο ίδιος ο υπουργός είχε υπερασπιστεί τότε τη νομιμότητα της διαδικασίας, δηλώνοντας ανοιχτά πως «ήταν απευθείας ανάθεση» εντός των νόμιμων ορίων, η οποία έγινε προκειμένου να διεξαχθεί άμεσα μια έρευνα για την πανδημία μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, περνώντας από «κόσκινο» τις συμβάσεις, τα μισθώματα και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα του δικτύου συμφερόντων του καναλάρχη.