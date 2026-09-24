Σαφές στίγμα για την πορεία των σχέσεων Αθήνας και Άγκυρας, έδωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο τοποθέτησής του στον «Οίκο της Τουρκίας», με αντικείμενο τη διεθνή διπλωματία, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα αποτελεί γειτονικό κράτος και σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας κάθε έννοια εχθρότητας.

«Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε ακόμη ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Μακριά από προεκλογικές σκοπιμότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ερντογάν στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η διμερής ισορροπία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να μετατρέπεται σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης.

«Οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας» τόνισε χαρακτηριστικά.

#URGENT President Erdogan says Türkiye is not Greece’s enemy but its neighbor, NATO ally; bilateral ties too sensitive, too important to be used as campaign fodder — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2026

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα παραμένει αμέτοχη στις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνητικές εναλλαγές στην Ελλάδα αποτελούν καθαρά εσωτερικό της ζήτημα.

Το πλαίσιο του διαλόγου και οι εκκρεμότητες

Οι τοποθετήσεις της τουρκικής ηγεσίας εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αν και το κλίμα διαλόγου συντηρείται, τα βασικά σημεία τριβής παραμένουν, με την ελληνική πλευρά να εμμένει σταθερά στην επίλυση των διαφορών βάσει του Διεθνούς Δικαίου και την Τουρκία να προβάλλει τις δικές της διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.