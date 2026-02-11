Στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναφέρθηκε από το βήμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, εντάσσοντάς την σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών κινήσεων της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για ένα «πυκνό πρόγραμμα» επαφών, σημειώνοντας ότι μετά τον Έλληνα πρωθυπουργό θα ακολουθήσει η επίσκεψη του Σέρβου ομολόγου του, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί περιοδεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. «Στην περιοχή μας –και όχι μόνο– πνέει ένας άνεμος Τουρκίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν επιχείρησε να δώσει και το πολιτικό πλαίσιο αυτής της κινητικότητας, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει για τους γείτονές της ό,τι και για τον εαυτό της: ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία. Όπως είπε, οι εντατικοποιημένες διπλωματικές επαφές της Τουρκίας στοχεύουν ακριβώς στη συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στις επίσημες όσο και στις παρασκηνιακές επαφές της χώρας του, τονίζοντας ότι η Άγκυρα συνομιλεί «χωρίς κόμπλεξ» με όλους τους διεθνείς παίκτες, ανταλλάσσοντας απόψεις και προτάσεις «σε πνεύμα αδελφοσύνης».