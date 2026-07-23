Ερώτηση με θέμα «Διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης» κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ, Παπασταύρου, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος (φωτό).

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Βλάχος ανέφερε: «Επειδή η υπ’ αριθ. 7971/01.08.2025 ερώτηση που κατέθεσα σχετικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη, και επειδή κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 882/25.05.2026 επίκαιρης ερώτησής μου δεν δόθηκαν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν, ερωτάσθε: Προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων;»

Παράλληλα, ο κ. Βλάχος ζήτησε μέσω Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, «να κατατεθούν στη Βουλή από τον κατά την κρίση σας αρμόδιο Υπουργό τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν:

Α). Τον διαγωνισμό για την προμήθεια των λεγόμενων «Πράσινων Σπιτιών».

Β). Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους.

Γ). Τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού.

Δ). Τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους.

Ε). Την τύχη και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών.

ΣΤ). Την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών οικονομικών πόρων.

Ζ). Τέλος, τον αριθμό των εγκαταστάσεων («εργοστασίων») ανακύκλωσης που έχουν υποστεί πυρκαγιά, τον χρόνο και τον τόπο των περιστατικών, τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που καταστράφηκαν, τις εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβάντων, καθώς και τα ποσά που είχαν εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών.

Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης» κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ.