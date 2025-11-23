Σε εσωτερικούς προεκλογικούς ρυθμούς κινείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, καθώς περισσότερα από 122.000 ενεργά μέλη καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες για την εκλογή των νέων διοικήσεων των ΔΕΕΠ και των τοπικών οργανώσεων, αλλά και την ανάδειξη χιλίων συνέδρων ενόψει του τακτικού συνεδρίου της άνοιξης. Η διαδικασία εξελίσσεται από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, τόσο με φυσική παρουσία σε 233 σημεία της χώρας όσο και ηλεκτρονικά, για όσους επιλέξουν την ψηφιακή οδό.

Το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί μια έντονη κινητοποίηση των “γαλάζιων” στελεχών, με ψηφιακές καμπάνιες και συστηματική επαφή με τα μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και να ανανεωθεί το κομματικό δυναμικό. Η Πειραιώς εκφράζει ικανοποίηση για τη σημαντική αύξηση των ενεργών μελών, την οποία ερμηνεύει ως απόδειξη της γερής οργανωτικής βάσης της παράταξης και της διάθεσης των πολιτών να συνδιαμορφώσουν την πορεία του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέστρεψε τα ξημερώματα από τη Σιγκαπούρη όπου είχε επαφές με επενδυτικό χαρακτήρα, αναμένεται να ψηφίσει στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων. Με την παρουσία του θέλει να στείλει μήνυμα συσπείρωσης και ετοιμότητας για τη “μάχη” των εθνικών εκλογών, καθώς οι σημερινοί εκλεγμένοι θα αποτελέσουν τον κορμό της τοπικής κομματικής οργάνωσης που θα τρέξει την προεκλογική καμπάνια.

Η πρόκληση της ανανέωσης

Στο πεδίο της οργανωτικής ανασύνθεσης, περίπου 7.200 μέλη διεκδικούν μία από τις 3.500 θέσεις στις ΔΕΕΠ, ΔΗΜΤΟ και τα αντίστοιχα συμβούλια, καθώς και μία θέση ανάμεσα στους συνέδρους. Η προσδοκία για “νέο αίμα” φαίνεται πως θα επιβεβαιωθεί, καθώς το ποσοστό ανανέωσης των προεδρείων εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 60%. Η πλειονότητα των υποψηφίων βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών, το 42% είναι γυναίκες, ενώ ως προς την επαγγελματική τους δραστηριότητα κυριαρχούν μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με σημαντική παρουσία αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων.

Προσυνέδρια και επόμενες κινήσεις

Μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διεργασιών, η Πειραιώς σχεδιάζει την έναρξη των προσυνεδρίων σε όλη τη χώρα. Στο κυβερνητικό επιτελείο και τα κεντρικά γραφεία έχουν ήδη ξεκινήσει συσκέψεις, με στόχο η διαδικασία να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία. Η ηγεσία της ΝΔ θέλει να ενισχύσει τη συσπείρωση και να απευθυνθεί σε όσους εμφανίζονται «γκρίζοι» στις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πολιτικής επανατοποθέτησης μετά την κυβερνητική φθορά.

Ο πρωθυπουργός επιμένει στον κομβικό ρόλο των κομματικών οργανώσεων, κυρίως στην περιφέρεια. Υπενθυμίζει συχνά ότι “στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς”, ζητώντας πλήρη εγρήγορση του μηχανισμού και εντατική επικοινωνία του κυβερνητικού έργου. Στους στόχους, επίσης, η αντιμετώπιση της κριτικής της αντιπολίτευσης και η προβολή της «γαλάζιας» ατζέντας ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ