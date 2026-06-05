Σε πεδίο έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη να εκφράζει την πλήρη και ριζική του αντίθεση στις στρατηγικές επιλογές του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Η ένταση άρχισε κατά την εισήγηση του προέδρου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κινηθεί ανταγωνιστικά ή αντιπαραθετικά απέναντι στην «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα, αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν τόσο η Όλγα Γεροβασίλη όσο και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης.

Η θέση αυτή για μη αυτόνομη πορεία προκάλεσε την άμεση αντίδραση στελεχών που επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δώσει την εκλογική μάχη σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν οι γύρω προσεγγίσεις για κοινή κάθοδο δεν αποδώσουν καρπούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία του κόμματος από το 2012 και επιμερίζοντας σοβαρές ευθύνες στις ηγεσίες. Πιο συγκεκριμένα ο βουλευτής Χανίων άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την απουσία συνεκτικής αντιπολιτευτικής στρατηγικής την περίοδο 2019-2023, ενώ στράφηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα κατά του Σωκράτη Φάμελλου, κατηγορώντας τον ότι από το 2024 μέχρι σήμερα οδήγησε το κόμμα σε μια δραματική δημοσκοπική πτώση, η οποία αγγίζει τα επίπεδα του 1% με 1,5%.

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι “δανείζοντας” στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης.

«Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για τον σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε “χειμερία νάρκη”. Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρών και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη: α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου, β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος, γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής. Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε.

Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου για την ΕΛ.Α.Σ.

Εν τω μεταξύ το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου να εγκρίνεται χωρίς να τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία, καθώς διαπιστώθηκε σαφής πλειοψηφία υπέρ των προτάσεών του.

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες και τις αιχμές που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση, η γραμμή της ηγεσίας για στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) πέρασε χωρίς αμφισβήτηση ως προς το τελικό αποτέλεσμα.