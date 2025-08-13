Μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025, στον επίσημο λογαριασμό της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, στο Facebook, στάθηκε η αφορμή για να πραγματοποιηθεί εσωτερικός έλεγχος από την κυβέρνηση. Η δημοσίευση τασσόταν υπέρ των διαδηλώσεων για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα “να σταματήσει η γενοκτονία” στη Γάζα», ανέφερε η εν λόγω ανάρτηση, η οποία φαίνεται να διαγράφτηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η δημοσίευση προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, που απαίτησε την αφαίρεσή της. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι το περιεχόμενο αυτό δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας.

Ο εσωτερικός κανονισμός του Υπουργείου προβλέπει πως διαχειριστής των κοινωνικών δικτύων μιας διπλωματικής αποστολής είναι συνήθως ο επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας. Όμως κάθε ανάρτηση σε επίσημο λογαριασμό της Διπλωματικής Αρχής απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τον επικεφαλής της αποστολής, στην προκειμένη περίπτωση από την Πρέσβη. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο είναι η Χριστιάνα Αλεξοπούλου. Τοποθετήθηκε στη θέση αυτή φέτος, ενώ πριν υπηρετούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι η έγκριση αυτή δεν της είχε ζητηθεί και η ανάρτηση φέρεται να έγινε με πρωτοβουλία του διαχειριστή. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η ανάρτηση προέκυψε από ατομική ενέργεια κάποιου μέλους της Πρεσβείας και χαρακτηρίζεται «διπλωματικά ατυχής» και «βλακώδης».

Για το περιστατικό διενεργείται ΕΔΕ. Η έρευνα αποσκοπεί στην εξακρίβωση ποιος ακριβώς έδωσε τη σχετική εντολή ή προέβη στην ανάρτηση χωρίς έγκριση, στην αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών και στην υπόδειξη διορθωτικών μέτρων ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Η έρευνα θα κρίνει αν πρόκειται για ατομική πρωτοβουλία χωρίς έγκριση, για παράλειψη εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων της αποστολής ή για άλλου είδους ευθύνες.