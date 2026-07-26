Η εθνική μας ομάδα του πόλο, οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές μετά την πανάξια νίκη τους στον τελικό επί της Ουγγαρίας, δέχθηκαν όπως είναι φυσικό τα συγχαρητήρια της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για την μεγάλη επιτυχία τους.

ΠτΔ Κ. Τασούλας: «Μας κάνατε όλους υπερήφανους»

«Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους», επισήμανε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κυρ. Μητσοτάκης: «Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την εξής ανάρτηση για την κατάκτηση του World Cup από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

Ν. Κακλαμάνης: «Είστε παράδειγμα προς μίμηση – Μας κάνατε ξανά υπερήφανους»

«Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας» χαρακτήρισε, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, σε συγχαρητήριο μήνυμά του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνει της Αυστραλίας.

Αμέσως μετά την μεγάλη νίκη της Εθνικής στον τελικό επί της Ουγγαρίας, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης , δήλωσε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Με την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο ομαδικό σας πνεύμα, υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων. Η επιτυχία σας αποδεικνύει, ότι όταν εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και αφοσίωση, μπορούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας, αφού βρίσκεται συνεχώς στα πιο υψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου αθλητισμού και δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους».

Ν. Δένδιας: «Ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση»

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας», τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Κ. Βελόπουλος: «Επιτέλους μια πρωτιά της Ελλάδας»

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του World Cup εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βελόπουλος αναφέρει: «Επιτέλους μια πρωτιά της Ελλάδας (που δεν αφορά τις “επιτυχίες” και “πρωτιές” της ΝΔ στη διαφθορά τις γαλάζιες ακρίδες και τις μίζες) από την Εθνική μας Ομάδα Υδατοσφαίρισης! Εύγε στα παιδιά που με δουλειά και αγώνα πέτυχαν να μας κάνουν υπερήφανους! Και πάλι ΕΥΓΕ!».