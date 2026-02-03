Σε σύσκεψη με αντικείμενο το Εθνικό Απολυτήριο καλεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, ανοίγοντας επισήμως τον κύκλο του εθνικού διαλόγου για μία από τις πιο φιλόδοξες αλλαγές στην εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είχε μπει στον κυβερνητικό οδικό χάρτη ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την παρουσίασε ως βασικό άξονα της πολιτικής για την Παιδεία.

Το στοίχημα της «αναβάθμισης του Λυκείου»

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τότε ο κ. Μητσοτάκης, το Εθνικό Απολυτήριο φιλοδοξεί να επαναφέρει το Λύκειο στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντάς του ουσιαστικό ρόλο και βαρύτητα.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, στόχος είναι «να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό βάρος και πραγματική αξία για την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων».

Έναρξη από το 2027–2028 για την Α’ Λυκείου

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έχει ήδη περιγραφεί από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση –στο οποίο εντάσσεται και το Εθνικό Απολυτήριο– προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2027–2028, ξεκινώντας από τους μαθητές της Α’ Λυκείου.

Σε συνέντευξή της την περασμένη Κυριακή, η υπουργός είχε τονίσει ότι ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση του εθνικού διαλόγου, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι έχει ήδη συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Εξετάσεις, αξιολόγηση και νέα Τράπεζα Θεμάτων

Στο τραπέζι της επιτροπής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τρεις κρίσιμοι θεσμοί:

η δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων,

η σύσταση Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και

η συγκρότηση νέας Τράπεζας Θεμάτων.

Η κ. Ζαχαράκη έχει υπογραμμίσει ότι το βασικό ζητούμενο της μεταρρύθμισης είναι «ένα Λύκειο με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση και μεγαλύτερη παιδαγωγική ελευθερία».

Οι πέντε άξονες του νέου συστήματος

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο μοντέλο εισαγωγής στα ΑΕΙ στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με κοινό και ισχυρό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές.

Σχολική ζωή, ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης και όχι μόνο ως εξεταστικό κέντρο.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, διαρκή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους.

Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που εγγυώνται ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.

Διακυβέρνηση του συστήματος, με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ