Την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της ευρωβουλευτού και προέδρου της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, αποφάσισε σήμερα 15 Σεπτεμβρίου η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Η υπόθεση για την οποία λήφθηκε η απόφαση άρσης της ασυλίας της, αφορά καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί το 2024 από τον πρώην συνεργάτη της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, καθώς και δύο ακόμη πρώην στελέχη της «Φωνής Λογικής». Με τη μηνυτήρια αναφορά τους και οι τρεις υποστήριξαν ότι μέρος των υπογραφών που περιλαμβάνονταν στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος, η οποία είχε κατατεθεί στον Άρειο Πάγο προκειμένου να συμμετάσχει στις εκλογές, ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της «πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και νόθευσης εκλογής κατ’ εξακολούθηση».

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις Ελληνικές δικαστικές αρχές, μετά το σχετικό αίτημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη διαβίβαση του φακέλου από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προηγήθηκε της σημερινής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Η αρμόδια Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) είχε εξετάσει την υπόθεση και είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία ενώπιον των ελληνικών αρχών.

Αρνείται τις καταγγελίες ζητώντας την πλήρη διερεύνηση τους από τη Δικαιοσύνη

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει αρνηθεί τις καταγγελίες και έχει δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμεί η ασυλία της να αρθεί, προκειμένου η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες.

Σε προηγούμενη δήλωσή της είχε κάνει λόγο για «πολιτική δίωξη» και «νομική παρενόχληση», υποστηρίζοντας ότι εδώ και μήνες δέχεται επιθέσεις από πολιτικούς αντιπάλους και «κέντρα εξουσίας» που ενοχλούνται από την παρουσία της «Φωνής Λογικής» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, οι «Πατριώτες για την Ευρώπη», στους οποίους ανήκει η κ. Λατινοπούλου, καθώς και το ESN, καταψήφισαν την άρση της ασυλίας της. Ωστόσο, η εισήγηση για άρση της ασυλίας της εγκρίθηκε, με τις ψήφους των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων.

Με την απόφαση της Ολομέλειας αίρεται πλέον το κοινοβουλευτικό εμπόδιο και οι ελληνικές δικαστικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της ποινικής δικογραφίας.