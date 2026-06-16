Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκαθαρίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει. Κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, αναλύθηκαν οι λόγοι του «παγώματος» των διαπραγματεύσεων, με αφορμή την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση.

Ο εισηγητής της έκθεσης, Νάτσο Σάνσεθ Αμόρ (Σοσιαλιστές, Ισπανία), εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, επισημαίνοντας ότι παρά την αναμονή δέκα ετών για θετικά δείγματα γραφής, η Άγκυρα δείχνει πλήρη απροθυμία να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές αρχές και ότι η Τουρκία χαρακτηρίζεται πλέον ως μια «πραγματικά αυταρχική χώρα», γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες της ΕΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στις καταγγελίες για φυλακίσεις πολιτικών (όπως του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου) και τον εκφοβισμό ακτιβιστών, στοιχεία που μπλοκάρουν κάθε πρόοδο.

Επεσήμανε ότι οποιοδήποτε πλαίσιο συνύπαρξης με την Τουρκία προϋποθέτει τον σεβασμό της Ελλάδας και της Κύπρου ως κρίσιμων πυλώνων της σχέσης, καθώς και την τήρηση των κανόνων καλής γειτονίας, όπου σήμερα εντοπίζονται σοβαρά ελλείμματα εμπιστοσύνης.

«Το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για την ΕΕ. Οι διαδικασίες ορθώς έχουν παγώσει» σημείωσε ο Νάτσο Σάνσεθ Αμόρ.

Η Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, επιβεβαίωσε τη συνεχή οπισθοδρόμηση της Τουρκίας από το 2018 και μετά στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Σημείωσε ότι οι δικαστικές διώξεις κατά δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών πλήττουν τον πολιτικό πλουραλισμό.

Ωστόσο, η Επίτροπος υπενθύμισε ότι η Τουρκία παραμένει ένας βασικός εταίρος και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, γεγονός που επιβάλλει τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας.

Παρά το πολιτικό αδιέξοδο, η συνεργασία Βρυξελλών και Άγκυρας συνεχίζεται σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (με περίπου 2,3 εκατ. πρόσφυγες στην Τουρκία), το εμπόριο (5ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ) και την τελωνειακή ένωση.