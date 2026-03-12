Χωρίς την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε το απόγευμα η συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η διαδικασία, που κινήθηκε με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών, χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, δίνοντας την εντύπωση πως οι εγχώριες κομματικές διενέξεις μεταφέρθηκαν αυτούσιες στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, επίτροπος Βόπκε Χούκστρα από την Ολλανδία, στάθηκε στις θετικές μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η Ελλάδα και παρέπεμψε στη νεότερη ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου που δημοσιεύουν οι Βρυξέλλες, όπου αποτυπώνεται ότι την τελευταία τετραετία η Ελλάδα έχει μειώσει τις συστάσεις σε 4 έναντι 7, ούσα ένα από τα 12 κράτη μέλη της ΕΕ που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις μεταξύ 2024 και 2025.

Σε παραπλήσιο μήκος κύματος κινήθηκε ο ευρωβουλευτής Γερούν Λέναρς, ο οποίος προήδρευσε της ειδικής επιτροπής που συγκρότησε η Ευρωβουλή για τη διείσδυση κατασκοπευτικών εφαρμογών στην ΕΕ.

Ο Γ. Λέναρς σημείωσε ότι το προγενέστερο νομικό πλαίσιο που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν ανεπαρκές για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων, όμως παράλληλα αποτίμησε την ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης.

«Αποφασιστικές νομοθετικές αλλαγές ενίσχυσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενίσχυσαν τις ανεξάρτητες αρχές που προασπίζουν την ιδιωτικότητα και αυστηροποίησαν τους κανόνες για τις νόμιμες επισυνδέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως χάρη στις κυβερνητικές ενέργειες «βελτιώθηκαν οι εποπτικοί μηχανισμοί» που λειτουργούν ως δικλίδες ασφαλείας για το μέλλον.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν με δριμύτητα στην κυβέρνηση, επαναφέροντας την καταγγελία ότι πίσω από τις υποκλοπές βρίσκεται το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι νεότερο σχετικά με αυτή τη φερόμενη σύνδεση.

«Αποδείχθηκε η σχέση Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Predator. Αποκαλύφθηκε η σκευωρία της κυβερνητικής συγκάλυψης», είπε ο ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος προκάλεσε τη συζήτηση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τους τέσσερις ιδιώτες που κατηγορούνται για την υπόθεση και επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ακόμα πιο σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο «εγκέφαλος» πίσω από όλες τις παρακολουθήσεις ήταν ο πρωθυπουργός. Το Μέγαρο Μαξίμου «ήθελε να ελέγξει όχι μόνο τους δημοσιογράφους, όχι μόνο το πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο τους μισούς υπουργούς, αλλά και ποιος ενδεχομένως θα ήταν και ο αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για απόλυτη συγκάλυψη. Πού το είδατε το κράτος δικαίου εσείς στην Ελλάδα;», κατέληξε ο Κ. Αρβανίτης.

Για απόπειρα εργαλειοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «εξαγωγή» και εξυπηρέτηση κομματικών γραμμών έκανε λόγο, απαντώντας στην κριτική, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, υπενθυμίζοντας ότι ο ‘Αρειος Πάγος δεν διαπίστωσε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση.

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα επιλέγουν για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσουν το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου προσδοκώντας ότι έτσι θα φθείρουν την κυβέρνηση. Την κατάσταση του Κράτους Δικαίου δεν την αποτυπώνουν οι κραυγές της αντιπολίτευσης αλλά η Έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να δέχεται αλά καρτ τις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, απορρίπτοντας όσες δεν του αρέσουν στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Στην υπόθεση παρακολούθησης από το Predator, η Δικαιοσύνη πρόσφατα επέβαλε πολύ αυστηρές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα που κρίθηκαν ένοχα. Την απόφαση χαιρέτισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρότι κάποια αμφισβητούσαν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, όπως κάνουν και σήμερα. Τι έχει αποφανθεί επίσης η Δικαιοσύνη σε επίπεδο Αρείου Πάγου; Ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών λειτουργών. Δεν γίνεται όμως να κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης α λα κάρτ», συνέχισε.

Την πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους χαιρέτισε και ο Γ. Λέναρς. «Οι δικαστικές διαδικασίες απέφεραν αποτέλεσμα», είπε.

«Και ας προστατεύσουμε το κράτος δικαίου. Οι δικαστικές διαδικασίες θα έπρεπε να μην μετατρέπονται σε πεδία πολιτικών μαχών», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής, υπογραμμίζοντας ότι η αμφισβήτηση δικαστικών αποφάσεων εκ μέρους πολιτικών υπονομεύει εν τέλει το ίδιο το κράτος δικαίου.

