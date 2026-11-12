Την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενέκρινε την Πέμπτη (12/11) η μίνι Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών που υποβλήθηκε στο πλαίσιο μήνυσης του πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Η ποινική υπόθεση αφορά ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο πρώην Twitter, νυν X, στις 13 Ιουνίου 2020, σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του κ. Παπαδημούλη.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε το αίτημα των ελληνικών εισαγγελικών Αρχών στις 17 Μαρτίου 2026 και η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε θετικά για την άρση της ασυλίας, καθώς οι επίμαχες δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ιστορικό της μήνυσης και η ανακοίνωση της πλευράς Παπαδημούλη

Στην επίμαχη δημοσίευση της 13ης Ιουνίου 2020, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και ότι μπήκε «ξυπόλητος» στην πολιτική, αποκτώντας στη συνέχεια σημαντική περιουσία με αθέμιτο τρόπο.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδημούλης υποστηρίζει μέσω της μήνυσής του για το αδίκημα της δυσφήμισης ότι η ανάρτηση, η οποία αναπαράχθηκε ευρέως σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα, υπονοούσε ψευδώς πως απέκτησε την περιουσία του αθέμιτα και τον συνέδεε με πολιτικούς καταδικασμένους για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα.

Σε ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες», που εκπροσωπεί τον Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφέρει ότι «η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αίρει το θεσμικό κώλυμα, ώστε η υπόθεση να ακολουθήσει τη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών», εκφράζοντας την ακλόνητη εμπιστοσύνη της στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η απόφαση της Ολομέλειας για την άρση της ασυλίας δεν συνιστά κρίση επί της ουσίας των καταγγελιών ούτε διαπίστωση ενοχής, αλλά επιτρέπει αποκλειστικά στις αρμόδιες ελληνικές Δικαστικές Αρχές να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες της δικογραφίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Δικηγορικής Εταιρείας που εκπροσωπεί τον κ. Παπαδημούλη:

«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης που ξεκίνησε κατόπιν εγκλήσεως του εντολέως μας, Δημητρίου Παπαδημούλη, (τέως) Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή και Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η έγκληση αφορά ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Twitter, στις 13 Ιουνίου 2020, με περιεχόμενο που θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Συγκεκριμένα, η εγκαλούμενη ισχυρίστηκε ότι ο Δημήτριος Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και, κυρίως, ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρότι μπήκε «ξυπόλητος» στην πολιτική. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως προσβλητικός για τον εντολέα μας και η ποινική του απαξία θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Το αίτημα άρσης της ασυλίας υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου αίρει το θεσμικό κώλυμα, ώστε η υπόθεση να ακολουθήσει τη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών. Δηλώνουμε, για μία ακόμη φορά, την ακλόνητη εμπιστοσύνη μας στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Δημήτριος Παπαδημούλης εκπροσωπείται στην υπόθεση αυτή από τη Δικηγορική Εταιρεία «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες».