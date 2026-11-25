Κυρώσεις κατά δύο χωρών που επιχειρούν να «μικρύνουν» την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε χθες Τρίτη(24/11) στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, κατά τη συζήτηση για το Ψήφισμα καταδίκης του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου.

Ο Νικόλας Φαραντούρης κάλεσε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές «να υπερψηφίσουν την πρόταση καταδικαστικού ψηφίσματος», τόνισε ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί, αλλά «απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα ώστε να μην δημιουργηθεί ένα απαράδεκτο προηγούμενο αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ένωσης, το οποίο μπορεί να επαναληφθεί στην Ανατολική Ευρώπη».

«Κυρώσεις και πάλι κυρώσεις, σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα των κρατών μελών και της Ένωσης», ανέφερε ο Ν. Φαραντούρης