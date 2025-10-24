Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Για εκφοβισμό και εξευτελιστική μεταχείριση εντός της Βουλής των Ελλήνων, κάνει λόγο η ομάδα «Μέχρι Τέλους», η οποία είχε προσκληθεί την Τετάρτη (22/10) να παρακολουθήσει τη συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, από τα θεωρία του Κοινοβουλίου.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» είναι μια συλλογικότητα νέων παιδιών, που εδώ και μήνες έχουν αναλάβει εθελοντικά τη φύλαξη και τη συντήρηση του αυτοσχέδιου μνημείου με τα ονόματα των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, που βρίσκεται μπροστά από την Λεωφόρο Αμαλίας και τη Βουλή. Τις ημέρες που ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιούσε την απεργία πείνας, ήταν οι μόνιμοι συμπαραστάτες του, που κάθε βράδυ του τραγουδούσαν και ήταν πάντα έτοιμοι να τον βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστεί.

Την Τετάρτη είχαν επίσημη πρόσκληση από την δικηγόρο του Πάνου Ρούτσι και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να παραβρεθούν στα θεωρία της Βουλής, καθώς η συζήτηση αφορούσε επί της ουσίας το μνημείο που αυτοί συντηρούν. Όμως η υποδοχή τους από τους υπαλλήλους και τους υπευθύνους ασφαλείας του κοινοβουλίου, θα μπορούσε να παρομοιαστεί με υποδοχή χούλιγκαν σε όπερα, αφού τους συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι ανεπιθύμητοι και ύποπτοι ταραχών.

Να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα παιδιά όχι μόνον δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ επεισόδια, αλλά τουναντίον πολλές φορές τα έχουν προλάβει, παρεμβαίνοντας κατευναστικά, όταν τα «αίματα άναβαν» σε διαμαρτυρίες στην πλατεία Συντάγματος.

Η περιγραφική ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει τα εξής:

«Η ομάδα μας καταγγέλλει δημόσια τον εκφοβισμό και την εξευτελιστική μεταχείριση που υπέστη την Τετάρτη 22/10 κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψής της στη Βουλή, κατόπιν πρόσκλησης της δικηγόρου του κ. Πάνου Ρούτσι και Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για να παρακολουθήσει την ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τον πέριξ αυτού χώρο, στον οποίο περιλαμβάνεται το Μνημείο των Ονομάτων των Θυμάτων των Τεμπών.

Η περίπου μιάμισης ώρας καθυστέρηση και περιφορά από τον Άννα στον Καϊάφα με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της διαβούλευσης, η εκτός πρωτοκόλλου παρακράτηση των προσωπικών μας αντικειμένων ήδη από την είσοδο μας στον προαύλιο χώρο, οι επανειλημμένοι σωματικοί έλεγχοι, η περιφρούρηση των 14 μελών της ομάδας μας από περίπου 12 φρουρούς ενόσω παρακολουθούσαμε τη συνεδρίαση και πρωτίστως, η μη έχουσα κανένα νομικό έρεισμα απαγόρευση να εισέλθουμε στο χώρο φορώντας τα διακριτικά στοιχεία της ομάδας μας καθώς και ο εξαναγκασμός μέλους μας να αποχωρήσει από το θεωρείο γιατί αρνήθηκε να καλύψει ‒ φορώντας μπουφάν ‒ το μπλουζάκι με το λογότυπο του Μέχρι Τέλους, πέραν της άκρως ντροπιαστικής για τη ελληνική Βουλή εικόνας, μαρτυρούν μόνο ένα πράγμα: η δημοκρατία και η ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας αποτελούν ήδη παρελθόν.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα, πέραν του ότι έφυγε από την ολομέλεια όταν την καλέσαμε στο τηλέφωνο και ήρθε στην είσοδο να παρέμβει για να μας επιτραπεί η είσοδος με τα διακριτικά της ομάδας, έκανε παρέμβαση και από το βήμα της Βουλής καταγγέλλοντας τις εκφοβιστικές συμπεριφορές που υποστήκαμε καθώς και τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση ενός μέλους της ομάδας μας κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, την οποία διέκοψε για να ζητήσει από τη φρουρά να επιτρέψουν στο μέλος μας να παραμείνει.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει να δηλώνει παρούσα, παρά τις πρακτικές εκφοβισμού που υφίστανται εδώ και καιρό τα μέλη της, και θα συνεχίσει να τους θυμίζει με την παρουσία της ότι μία κυβέρνηση που φοβάται μία παρέα παιδιών και ένα μπλουζάκι και αντιμετωπίζει τους πολίτες ως εχθρούς και δυνάμει τρομοκράτες, έχει ήδη αποτύχει».

Πηγή: Facebook