Σε τεταμένο κλίμα συνεδριάζει από το πρωί η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον απόηχο της χθεσινής θυελλώδους διαδικασίας να κυριαρχεί.
Η κόντρα σήμερα περιστρέφεται γύρω από τις συλλήψεις που γίνονται από το πρωί στην Κρήτη για το νέο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε και λυμαινόταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ανάμειψη αγροτοσυνεταιριστών, λογιστών, δικηγόρων και παραγωγών. Η ένταση πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ότι οι συλλήψεις στην Κρήτη σήμερα από το ελληνικό FBI περιστρέφονται γύρω από τον αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη, που είπε πως ανήκει στην ΝΔ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέτεινε πως στην Κρήτη έχει συλληφθεί ένας κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
Νωρίτερα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλαν ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης έλαβαν σειρά απειλητικών και υβριστικών email, τα οποία –σύμφωνα με τον εισηγητή του κόμματος, Μακάριο Λαζαρίδη- προέρχονται από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως τα επίμαχα email θα κατατεθούν στο τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και πρόσθεσε: «Καθιστούμε υπεύθυνη εάν μας συμβεί κάτι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».
Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση, σημειώνοντας πως «δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα» και προσθέτοντας ότι και τα στελέχη του κόμματος δέχονται ανάλογα ηλεκτρονικά μηνύματα, «χωρίς να τα αποδίδουμε σε πολιτικούς αντιπάλους».
Στην επιτροπή αυτή την ώρα καταθέτει ο κρητικός βουλευτής Μανώλης Χνάρης, για την περίοδο που ήταν αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και διαχειρίστηκε σχέδια βόσκησης. Δείτε live την συνεδρίαση:
«Πώς έγινε η έκρηξη του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη;»
«Είχατε καταλάβει πώς έγινε η έκρηξη του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη» ρώτησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος τον μάρτυρα.
Η απάντηση του Μανώλη Χνάρη: « Την εικόνα την είχε και ως αρμοδιότητα αλλά και ως στοιχεία στη βάση του το αρμόδιο Υπουργείο. Ακόμα και σήμερα ξέρετε εσείς πόσα πρόβατα έχει η χώρα; όχι, αυτό είναι δυναμικό και το ξέρει μόνο το Υπουργείο».
Σε ερώτηση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ της Κρήτης ο μάρτυρας είπε ότι ακούστηκαν διάφορα αλλά επίσημα ως αντιπεριφερειάρχης τότε δεν ήξερε τίποτα. «Τα διαβάζαμε στις εφημερίδες».
Σε ερώτηση για τις φερόμενες παρεμβάσεις Βάμβουκα (Αντιπεριφερειάρχης επίσης το διάστημα εκείνο) για να ανοίξουν και πάλι οι επιδοτήσεις στα συγκεκριμένα ΑΦΜ είπε επίσης πως δεν είχε καταλάβει τίποτα.
«Στην Κρήτη πολλοί αγρότες έμειναν χωρίς δικαιώματα»
«Στην Κρήτη το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο και έτσι η παραγωγή στο νησί διαφοροποιείται από τους άλλους αγρότες. Ο κτηνοτρόφος αγοράζει 45 λεπτά το τριφύλλι και έτσι έχει το νησί το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, καθώς ακόμη και το μεταφορικό ισοδύναμο πάει στον έμπορο και όχι στον παραγωγό.
Στην Κρήτη κάποιοι μένουν απλήρωτοι ακόμη και άλλοι πήραν λίγα χρήματα. Πολλοί επίσης έμειναν χωρίς δικαιώματα. Καταδικάζουμε ό,τι κακό έγινε στις πρόσφατες διαδηλώσεις αλλά δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Αγανάκτηση υπάρχει» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης.
«Ευθύνη των κτηνοτρόφων η γνωστοποίηση των στοιχείων»
Η κοινοποίηση των στοιχείων είναι ευθύνη κάθε χρόνου του κτηνοτρόφου, είπε ο βουλευτής Μανώλης Χνάρης που καταθέτει στην εξεταστική.
«Το αν αποσυνδέεις την παραγωγή με την επιδότηση είναι το λάθος που βρίσκουμε πλέον μπροστά μας» συμπλήρωσε
Τα μηνύματα που κατήγγειλε πως δέχονται οι βουλευτές της ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης
Δείτε τα μηνύματα που λαμβάνουν οι βουλευτές της ΝΔ από χθες μετά την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην επιτροπή:
Μακάριος Λαζαρίδης: «Συνελήφθη ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη»
Η ένταση ανέβηκε όταν ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε: «Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.
Απαντώντας, η κυρία Αποστολάκη σημείωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».
Η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρεται στη σύλληψη Χιλετζάκη στην Κρήτη
Καβγάς ξεκίνησε στην Εξεταστική με την αρχή της συνεδρίασης όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα στην Κρήτη βρίσκεται ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ονόματι Χιλετζάκης, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μέλος της ΝΔ».