Σε τεταμένο κλίμα συνεδριάζει από το πρωί η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον απόηχο της χθεσινής θυελλώδους διαδικασίας να κυριαρχεί.

Η κόντρα σήμερα περιστρέφεται γύρω από τις συλλήψεις που γίνονται από το πρωί στην Κρήτη για το νέο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε και λυμαινόταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ανάμειψη αγροτοσυνεταιριστών, λογιστών, δικηγόρων και παραγωγών. Η ένταση πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ότι οι συλλήψεις στην Κρήτη σήμερα από το ελληνικό FBI περιστρέφονται γύρω από τον αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη, που είπε πως ανήκει στην ΝΔ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέτεινε πως στην Κρήτη έχει συλληφθεί ένας κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Νωρίτερα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλαν ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης έλαβαν σειρά απειλητικών και υβριστικών email, τα οποία –σύμφωνα με τον εισηγητή του κόμματος, Μακάριο Λαζαρίδη- προέρχονται από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως τα επίμαχα email θα κατατεθούν στο τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και πρόσθεσε: «Καθιστούμε υπεύθυνη εάν μας συμβεί κάτι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση, σημειώνοντας πως «δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα» και προσθέτοντας ότι και τα στελέχη του κόμματος δέχονται ανάλογα ηλεκτρονικά μηνύματα, «χωρίς να τα αποδίδουμε σε πολιτικούς αντιπάλους».

Στην επιτροπή αυτή την ώρα καταθέτει ο κρητικός βουλευτής Μανώλης Χνάρης, για την περίοδο που ήταν αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και διαχειρίστηκε σχέδια βόσκησης.