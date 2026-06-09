Επετειακή εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι έγινε σήμερα Τρίτη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!».

Από το βήμα της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,προχώρησε σε έναν απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη χώρα, τονίζοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των νέων εργαλείων. «Αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια τεχνολογία που τίθεται στην πρωταρχική υπηρεσία και εξυπηρέτηση του πολίτη. «Η ψηφιακή επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πρόσθεσε με νόημα ότι κάποιοι έλεγαν πως αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. «Και όμως έγιναν» κατέληξε.

Δείτε απόσπασμα από την ομιλία του:

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο αποτύπωμα των έξι χρόνων λειτουργίας του Gov.gr, αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους λέγοντας: «Αυτό που μόλις είδαμε είναι τα αποτελέσματα για τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας. Πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια. Όλοι μαζί προχωρούν σε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, να εξελίσσεται, να σέβεται τον χρόνο του πολίτη, να γίνεται πιο ψηφιακό και πιο αποτελεσματικό. Ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να γνωρίζει πού βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία, αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο, ούτε αν έχει υπογράψει ο διευθυντής. Απλώς γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα».