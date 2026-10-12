Με επίσημη ανακοίνωση διαμέσου των δικηγόρων της Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς, επέλεξε να απαντήσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί αθέμιτης συναλλαγής, ενώ υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση αφορά ανεξόφλητες αμοιβές για επαγγελματικές υπηρεσίες που του είχε παράσχει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς αναφέρουν ότι ο Έρικ Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια και γνωστοποιούν ότι εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές ενέργειες για την είσπραξη του εν λόγω ποσού, όπως επίσης και για ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δικηγόρων της, οι οικονομικές απαιτήσεις της Γκιλφόιλ αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτική εργασία του 2024 και των αρχών του 2025.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι απορρίπτουν την περιγραφή της υπόθεσης ως «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αίτημα εξόφλησης παρασχεθείσας εργασίας, που προϋπήρχε της μετάβασής της από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία της πρέσβεως.

Η σύμβαση των 200.000 δολαρίων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, τις οποίες, κατά τους δικηγόρους της, αξιοποιούσε για την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για τη θέση του κυβερνήτη και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει τις αμοιβές της. Η συμφωνία προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, με προθεσμία πληρωμής την 31η Μαΐου του ίδιου έτους.

Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Για τη συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επικαλούνται τρίτο πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, ήταν παρόν και την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως. Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Ντίτερς δεν τήρησε την προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια κατέβαλλε επί μήνες επιμέρους ποσά, χωρίς να προχωρήσει στην πλήρη εξόφληση.

Η πλευρά της πρέσβειρας επικαλείται ακόμη γραπτά μηνύματά του, στα οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους, απέδιδε τις καθυστερήσεις στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους νομικούς του συμβούλους, ενώ περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Το ποσό που παραμένει ανεξόφλητο για το σύνολο των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται, κατά την ανακοίνωση, σε περίπου 150.000 δολάρια.

Η πρόταση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Ξεχωριστό σκέλος της απάντησης αφορά πρόταση την οποία, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της Γκιλφόιλ, ο ίδιος ο Ντίτερς έχει περιγράψει σε δημοσιογράφους. Όπως αναφέρουν, της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και την προβολή ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η Γκιλφόιλ αρνήθηκε την πρόταση.

Παράλληλα, του αποδίδουν δήλωση ότι είχε πληρώσει περισσότερα χρήματα για τις ομιλίες της απ’ όσα θεωρούσε ότι έπρεπε, επειδή επιδίωκε να καλλιεργήσει τη σχέση του με τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις συγκεκριμένες αναφορές ως στοιχεία που αντικρούουν τις καταγγελίες του. Πρόκειται για τη θέση της πλευράς Γκιλφόιλ, η οποία επικαλείται σύμβαση, μηνύματα και ένορκη επιβεβαίωση, χωρίς αυτά τα έγγραφα να περιλαμβάνονται στο κείμενο της δήλωσης.

Τι αναφέρουν οι δικηγόροι για τα ιδιωτικά αεροσκάφη

Οι δικηγόροι της πρέσβειρας απορρίπτουν ως παραπλανητικά και τα δημοσιεύματα για τις μετακινήσεις της. Υποστηρίζουν ότι, πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η Γκιλφόιλ ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις.

Κατά την ανακοίνωση, έχει επίσης συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις για τη δεοντολογία, την αποδοχή δώρων και τις υποχρεώσεις δήλωσης, κάτι που, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Η δήλωση δεν παραθέτει επιμέρους πτήσεις, ποσά ή τον τρόπο κάλυψης κάθε δαπάνης.

Η απάντηση ολοκληρώνεται με αναφορά στις ενεργειακές προτεραιότητες της θητείας της Γκιλφόιλ και στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ. Οι νομικοί της εκπρόσωποι τονίζουν ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της «με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής συνέχειας στην αντιπαράθεση με τον Ντίτερς.

Η δήλωση των δικηγόρων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΖΕΣΙ ΜΠΙΝΑΛ ΚΑΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ Μ. ΣΟΥΑΡΤΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΙΚ ΝΤΙΤΕΡΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Γκιλφόιλ, αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.

Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς.

Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κ. Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Γκιλφόιλ. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Γκιλφόιλ επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο.

Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.

Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβειρα Γκιλφόιλ ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.

Από τις 4 Νοεμβρίου 2025, όταν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστηρίζει τη διεύρυνση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας και προωθεί την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων».

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