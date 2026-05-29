Σε μια προσπάθεια τεχνητής συντήρησης της έντασης στο Αιγαίο, η τουρκική εφημερίδα Takvim επανέφερε στο προσκήνιο παλαιότερο συμβάν, παρουσιάζοντάς το ψευδώς ως «νέο προκλητικό επεισόδιο».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, το συμβάν έλαβε χώρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων to 2025.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και δεν έχει καμία σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα. Τότε, σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής προσέγγισε τουρκικό αλιευτικό που είχε εισέλθει παράνομα στην περιοχή, ζητώντας την απομάκρυνσή του. Το τουρκικό ψαράδικο απομακρύνθηκε περίπου μία ώρα αργότερα. Το επεισόδιο έληξε εκεί, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση, κλιμάκωση ή συνέχεια στο χρονικό πλαίσιο εκείνης της ημέρας.

Στον αντίποδα, το δημοσίευμα της Takvim επιχειρεί να δραματοποιήσει το σκηνικό, κάνοντας λόγο για «επιθετική στάση» των Ελλήνων και «επικίνδυνους ελιγμούς» στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό ρεπορτάζ, το οποίο συνοδεύεται από σχετικό βίντεο, υποστηρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της λεκτικής αντιπαράθεσης, ένας Έλληνας λιμενικός έστρεψε το όπλο του προς το τουρκικό αλιευτικό.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Τούρκος ψαράς να μην απομακρύνεται, να αντιδρά λεκτικά και να φωνάζει προς το ελληνικό πλήρωμα: «Άντε ρίξε, ρίξε με αυτό το όπλο. Τι είναι αυτό το όπλο; Τι τρέχει; Μη με προκαλείς. Μπείτε μέσα, μπείτε εσείς μέσα».

Παρά την προσπάθεια των τουρκικών δικτύων να παρουσιάσουν τον ψαρά ως «διώκτη» της ελληνικής ακτοφυλακής, οι ελληνικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για πλήρως ελεγχόμενο και λήξαν περιστατικό του περασμένου έτους, η αναπαραγωγή του οποίου εξυπηρετεί αποκλειστικά λόγους εσωτερικής τουρκικής κατανάλωσης.