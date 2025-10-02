«Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Summit Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ακολούθως προσθέτει: «Είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή, ούτε και η διεθνής κοινότητα.

Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών. Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται».