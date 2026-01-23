«Η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα δεν θέλει μία ισχυρή Πολιτεία», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τις συνέπειες της νεροποντής στη Γλυφάδα.

«Δεν έχει υλοποιήσει το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση» συνέχισε ο κ. Φάμελλος. «Το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε. Δεν χωρεί καμία δικαιολογία, η κυβέρνηση δεν έκανε τα αντιπλημμυρικά έργα. Η ΝΔ κατήργησε ακόμη και την γραμματεία Υδάτων. Προχώρησε ακόμη και σε απένταξη αντιπλημμυρικών έργων».

Σχολιάζοντας την στάση πρωθυπουργού για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα, ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεσή του και σημείωσε: «Είχαμε την αναστολή των απειλών του κ. Τραμπ κατά της Γροιλανδίας που είναι θετικό. Η συζήτηση για την Γροιλανδία έδειξε ότι η Ευρώπη μπορούσε να απαντήσει στις δηλώσεις Τραμπ. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης που έκανε μία ντεμί πρόταση, προτείνει κάτι για να δείξει θετικό πρόσωπο στον κ. Τραμπ. Η αποδοχή της πρότασης λειτουργεί σαν παράκαμψη του ΟΗΕ. Η λογική της υποτέλειας δεν κάνει καλό, ενώ η πολιτική του δεδομένου συμμάχου ενέχει κινδύνους για την χώρα μας».

Για το θέμα των συνεργασιών και την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τις προοδευτικές δυνάμεις, ανέφερε: «Οι προτάσεις δεν γίνονται στο κενό, γίνονται γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά στην χώρα μας. Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση που αποτυγχάνει σε βασικά πεδία της πολιτικής. Εμείς λέμε να γίνουν εκλογές και να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Για να έλθει όμως τι; Εμείς λέμε να υπάρξει μία πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, που μπορεί να προκύψει από την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Οποιαδήποτε θετική ανταπόκριση σε μία πρόταση προοδευτικών συνεργασιών από όπου και αν προέρχεται, την θεωρώ θετική. Δεν έχουμε περιθώριο να καθυστερούμε, γιατί επείγουν τα προβλήματα. Πρέπει να πάμε πλέον στην πράξη».

Στην παρατήρηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα που ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνει στην δική του πρόταση, σημείωσε: «Το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε πρόταση διεξόδου στον ελληνικό λαό. Αυτό που προέχει δεν είναι να αναδείξουμε αρνήσεις και αντιδράσεις. Πρέπει να συγκλίνουμε. Δεν πρέπει να υπάρξουν κομματικοί εγωισμοί».

Για τη Νέα Αριστερά και το ενδεχόμενο συνεργασίας είπε: «Σήμερα ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, εμείς περιμένουμε να καθίσουμε μαζί σε ένα τραπέζι για να συζητήσουμε. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, δεν μας χωρίζουν σοβαρές διαφορές, θα έπρεπε να έχουμε μία κοινοβουλευτική συμπόρευση». Διευκρίνησε ότι στην πρόταση που έχει καταθέσει δημόσια ο ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία και κοινό ψηφοδέλτιο «συμπεριλαμβάνουμε και το ΠΑΣΟΚ και παράγοντες όπως ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Αλέξης Τσίπρας».

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συμπόρευσης επανέλαβε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «να κάνουμε ένα κοινό σχέδιο νόμου για το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, που θα περιλαμβάνει και τον διάλογο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να κάνουμε κάτι κοινό. Αλλά γενικότερα ο διάλογος πρέπει να πυκνώσει. Όταν μαθαίνουμε ότι έχουμε τον χαμηλότερο μισθό στην ΕΕ και τους υψηλότερους συντελεστές στην στέγη και στην φορολογία, πρέπει να περιμένουμε να φθάσουμε λίγο πριν τις εκλογές για να κάνουμε κάτι;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ