Αιχμηρή κριτική κατά της Κυβέρνησης άσκησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από Ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Η Κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, εμπλέκουν την χώρα σε περιπέτειες, επειδή ταυτίζονται πλήρως με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε στη Βουλή, ο κ. Φάμελλος.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε τη θέση του κόμματος για καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η συγκεκριμένη στρατιωτική δύναμη στη χώρα μας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για την πρόληψη και τη διακοπή της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ειρηνική επίλυση της κρίσης.