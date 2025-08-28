Σκληρή και συνολική επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το βήμα του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή το νομοσχέδιο για την Δημόσια Διοίκηση.

Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθυνόμενος προς την συμπολίτευση είπε: «Είσαστε η κυβέρνηση των άθλιων μεθοδεύσεων για να κρύψετε την αλήθεια και να προστατέψετε τις καρέκλες τις δικές σας και τον κολλητών σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύει κανείς και δεν πιστεύει κανείς ότι με αυτή την κυβέρνηση θα λάμψει η αλήθεια. Πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι, η κυβέρνηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, με εντολή Μητσοτάκη προχώρησε σε μία κοινοβουλευτική μεθόδευση για να μπαζώσει την αλήθεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να το πούμε απλά, ο κ. Μητσοτάκης έφθασε στο σημείο να στήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία για να φιμώσει τους βουλευτές του. Γιατί; Γιατί φοβάται μήπως ανοίξουν στόματα και αποκαλυφθεί το σχέδιο με ευλογίες του Μαξίμου για την κατασπατάληση των πόρων και την κλοπή. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρυφτεί- όσα δόλια σχέδια και αν βάλλει σε εφαρμογή, είναι εμφανής η πολιτική του αδυναμία και είναι επικίνδυνη για την χώρα. Όλη η Ελλάδα ξέρει πλέον την αλήθεια. Υπάρχει πλιάτσικο, ρουσφέτια, ρεμούλα, κλεψιά. Αυτά δεν είναι τοξικά, τοξική και διχαστική είναι η κυβέρνηση που έφθασε μέχρι σε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, δεν μπορεί να κρύψει τον εξευτελισμό του Κοινοβουλίου».

Αναφέρθηκε στις πυρκαγιές: «Λέγατε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, αλλά και αυτό το καλοκαίρι αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το επιτελικό κράτος είναι μόνο για τα μάτια. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θέλει ισχυρή Πολιτεία και ισχυρό δημόσιο τομέα στον οποίο έχει αλεργία ο κ. Μητσοτάκης».

Μιλώντας για το νομοσχέδιο για την Δημόσια Διοίκηση που έφερε η κυβέρνηση είπε ότι «δεν υπηρετεί τον στόχο της ισχυρής Πολιτείας» και σημείωσε: «Υπάρχει το ερώτημα: Απαιτείται σοβαρή μεταρρύθμιση στην Δημόσια Δικοίκηση; Σαφέστατα, αλλά αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση είναι δόλια υποχώρηση. Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοθέτημα που έχει μέσα τιμωρητικά επικοινωνιακά εργαλεία, αδιαφανή, στημένα κομματικά, που φέρνει την Ελλάδα στην εποχή της ΕΡΕ. Η μόνη αριστεία της κυβέρνησης είναι στην προπαγάνδα, στις υποκλοπές, στην συγκάλυψη, στα σκάνδαλα, στην ατιμωρησία. Με το νομοσχέδιο θέλετε να εκφοβίσετε τους δημοσίους υπαλλήλους και να επιβάλλετε ομερτά, ώστε κανείς να μην μιλά για τα σκάνδαλα και την ρεμούλα. Παράλληλα ενοχοποιεί την συνδικαλιστική δράση. Εμείς είμαστε υπέρ της αξιολόγησης αλλά δεν μπορεί την αξιολόγηση να την κάνουν οι διορισμένοι από την κυβέρνηση της ΝΔ».

Επίσης, ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα αγωνιστεί εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου που επιβάλλει εργασία 13 ωρών και επανέλαβε την πρόταση για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη ακρίβεια στην Ευρώπη αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να την αντιμετωπίσει γιατί είναι «η ακρίβεια του κ. Μητσοτάκη».

Αναφέρθηκε στα διεθνή θέματα και στη θέση της χώρας: «Διανύουμε ταραγμένη περίοδο διεθνώς. Συνεχίζεται η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού, η ΕΕ σύρεται πίσω από τον Τραμπ και αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Για τις εξελίξεις σε σχέση με την Μονή Σινά κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αδιανόητα διπλωματικά λάθη που οδήγησαν στην επιδείνωση καθώς και γενικότερα στην συνεχή υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας».

Μίλησε για τη Γάζα λέγοντας ότι «πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σήμερα για την Γάζα καθώς εξελίσσεται σχέδιο λιμού και εποικισμού, ώστε να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου. Ακόμη περιμένουμε μία πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη». Θύμισε ότι ζήτησε πρωτοβουλία για να σταματήσει η εισβολή του Ισραήλ στα περίχωρα της Γάζας και να επιβληθούν κυρώσεις.

Tέλος έστρεψε τα πυρά του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι κακώς ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης την επικαιροποίηση παλαιότερης απόφασης του ελληνικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Κλείνοντας είπε ότι η κυβέρνηση πορεύεται με κυνισμό, με αλαζονεία και καταφεύγει στην τοξικότητα και προσέθεσε ότι η χώρα χρειάζεται μία προοδευτική κυβέρνηση.