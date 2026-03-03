«Δεν νοείται ο κ. Μητσοτάκης να μην έχει ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να μην έχει διαμορφωθεί εθνική γραμμή», αναφέρει στη συνέντευξη του στο ΚΡΗΤΗ TV, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ενώ για το θέμα των συνεργασιών επανέλαβε ότι «μόνο με προοδευτικό ψηφοδέλτιο θα φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «έχουμε ζητήσει ήδη το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Εκτιμώ ότι οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν. Δεν υποτιμώ τη δυνατότητα να υπάρχει μία ενημέρωση, θέλουμε να μάθουμε, αλλά θέλουμε να μάθουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα δημιουργεί μία αναπαραγωγή μυστικής διπλωματίας. Πρέπει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών όπου θεσμικά θα παρίστανται και τα υπόλοιπα κόμματα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου θα υπάρχουν πρακτικά, να ενημερωθούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα».

Έθεσε το θέμα των δηλώσεων Γεραπετρίτη μετά την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο: «Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε, μία μέρα πριν ή λίγες ώρες πριν από την επέμβαση στο Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. ‘Ακουσα, και ακούσαμε όλοι, τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη που είπε ότι “συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις”. Μία μεγαλοστομία για να δείξει ότι η Ελλάδα έχει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Αναρωτιέμαι όμως, και θα ήθελα να τον ρωτήσω γι’ αυτό, και θα ήθελα να πάρω και απαντήσεις, όχι στον τηλεοπτικό χώρο και χρόνο: Τι σημαίνει “συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις”»;

Σε ερώτηση για το εάν διαφωνεί με την αποστολή πλοίων και μαχητικών αεροπλάνων στην Κύπρο, απάντησε: «Μα, αν δεν έχουμε την ενημέρωση που απαιτείται, υπάρχει περίπτωση ένα σοβαρό κόμμα να βγει και να πει “συμφωνώ ή διαφωνώ”, όταν δεν υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση;».

Ακολούθως ξεκαθάρισε: «ασφάλεια της χώρας μας και σαφέστατα και η ασφάλεια της Κύπρου είναι βασικά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική, τα οποία τα έχουμε τηρήσει ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ως κόμμα. Δεν θα αμφισβητούσαμε ποτέ κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Τη λογική, όμως, του δεδομένου συμμάχου και το αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ουρά των κυρίων Τραμπ και Νετανιάχου – με σαφέστατα αναθεωρητικά χαρακτηριστικά στις παρεμβάσεις τους – δεν τα αντιμετωπίζω θετικά ως προς τα συμφέροντα της χώρας. Διότι οι αναθεωρητικές δυνάμεις δεν εμπιστεύονται τους διεθνείς οργανισμούς και το Διεθνές Δίκαιο, κάτι όμως που η χώρα μας, για τα δικά της συμφέροντα, τα έχει ανάγκη. Εδώ λοιπόν οφείλω να πω ότι το παρελθόν του κ. Μητσοτάκη, οι επιλογές του και πολλά άλλα ζητήματα αφαιρούν αρκετά στοιχεία που θα μπορούσα να δω θετικά στις δημόσιες δηλώσεις. Θέλετε να είμαι ειλικρινής; Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας με τον κ. Μητσοτάκη, σοβαρότατο, και στην εξωτερική πολιτική. Η χώρα μας δεν πρέπει να εμπλακεί σε καμία ενέργεια η οποία συνδέεται με τις επιθέσεις στο Ιράν».

Αναφέρθηκε στα αγροτικά λέγοντας: Στον αγροτικό τομέα, υπάρχει δυστυχώς μια σκιά στον αγροτικό κόσμο της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης. Ευθύνη σοβαρότατη της κυβέρνησης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο. Υπάρχουν όμως τίμιοι αγρότες και αγρότισσες, υπάρχουν σοβαροί συνεταιρισμοί και υπάρχουν και προϊόντα ιδιαίτερης ποιότητας και αξίας στην Κρήτη. Εκεί πρέπει να στηριχτεί ο αγροτικός σχεδιασμός».

Για το θέμα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων σημείωσε ότι «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συνεργασίες και για την υποστήριξη πρωτοβουλιών και άλλων κομμάτων, αλλά και την πρωτοβουλία από εμάς για συνεργασίες, ήταν ομόφωνη τον περασμένο Οκτώβριο».

Στο ερώτημα για το εάν θα υπάρξουν διαφωνίες στο θέμα των συνεργασιών απάντησε: «Σας βεβαιώ, δεν θα πει κανείς όχι. Κανείς και καμία. Για συνεργασία; Για να υπάρχει διέξοδος; Μα η κοινωνία θέλει να ανασάνει. Και η οικονομία το ίδιο. Και εμείς θα πούμε όχι; Για ποιο λόγο; Δεν έχουμε κομματικό εγωισμό. Έχουμε έναν κοινωνικό εγωισμό, έναν λαϊκό εγωισμό. Έχουμε αργήσει όμως. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε αργήσει και εδώ δεν φτάνει απλά να ρίχνουμε ευθύνες. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας τη δική του ευθύνη και οι πολίτες θα κρίνουν, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλούς μήνες, δεν μπορούμε να συζητάμε. Έχει φανεί πλέον δημόσια τι μπορεί να κάνει το κάθε κόμμα μόνο του. Λοιπόν, η κοινωνία λέει “βρείτε τα”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ