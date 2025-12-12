Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας την πολιτική στήριξη του κόμματος στον αγώνα των Θεσσαλών αγροτών.

Ο κ. Φάμελλος συνομίλησε με παραγωγούς, ενημερώθηκε για την κατάσταση των μπλόκων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ενώ αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δήλωσή του, ανέφερε:

«Στηρίζουμε τον τίμιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Ζητάμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, γιατί ο αγώνας των αγροτών δεν αφορά μόνο τους αγρότες και τις αγρότισσες. Αφορά τις οικογένειες όλης της Ελλάδας. Αφορά την ανάγκη να υπάρχει ζωή στην ελληνική ύπαιθρο.

Αφορά το να έχουμε ποιοτικά και φτηνά προϊόντα στα ράφια των εμπορικών καταστημάτων. Αφορά, ταυτόχρονα, στην ανάγκη να υπάρξει κάθαρση σε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων, που κατέφαγαν οι “γαλάζιες ακρίδες” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύφθηκε και σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών και για τις ενισχύσεις, αλλά κυρίως για το κόστος παραγωγής. Να υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο από την αντλία.

Ταυτόχρονα, να υπάρξει αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα με δημόσια ΔΕΗ, καθώς και παρατηρητήριο τιμών για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε να πάψει το φαινόμενο των τριπλάσιων και πολλαπλάσιων τιμών. Είμαστε δίπλα στους αγρότες, γιατί ο αγώνας των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι αγώνας για την ανάπτυξη όλης της χώρας, αγώνας εθνικής σημασίας. Και θέλω να διεκδικήσουμε μαζί με τους αγρότες να αρθούν όλες οι διώξεις κατά των αγροτών, οι οποίοι ειρηνικά διεκδικούν να υπάρχει μέλλον στην ελληνική ύπαιθρο.»