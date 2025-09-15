Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Συγχαρητήρια στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας!

Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ.

Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά.

Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά «ακόμα πιο ψηλά»!

Το αξίζει! , αναφέρει ο Σ. Φάμελλος.