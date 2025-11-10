H Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κός, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλους της Επιτροπής Ασφάλειας και ‘Αμυνας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, Νικόλα Φαραντούρη, δεσμεύθηκε για έλεγχο κονδυλίων προς την Τουρκία, σχετικά με τη χρηματοδότηση – με ευρωπαϊκά κονδύλια – επιχειρήσεων κατασκοπείας και απόκτησης βιομετρικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρε σε ανακοίνωσή του πως είχε παρουσιάσει με γραπτή ερώτησή του στις 15 Ιουλίου, «στοιχεία για τη χρήση κονδυλίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει στην Τουρκία στο πλαίσιο της προ-ενταξιακής διαδικασίας, τα οποία ωστόσο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για κατασκοπευτικές δραστηριότητες κατά της ίδιας της ΕΕ». Ο κ Φαραντούρης ζητούσε παρέμβαση της Κομισιόν και για την προστασία προσωπικών δεδομένων των ευρωπαϊων πολιτών από τη συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών στοιχείων από τουρκικές εταιρείες και Αρχές.

Στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει στην ανακοίνωση του, « δεσμεύθηκε για: α) την ενεργοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου και επανεξέτασης των έργων που χρηματοδοτούνται στην Τουρκία και β) την ανάκτηση κονδυλίων και διακοπή της χρηματοδότησης εάν αποδειχθεί τέτοια δράση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, προσθέτει, ότι η Επιτροπή υπογραμμίζει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές για την προστασία των βιομετρικών δεδομένων πολιτών της ΕΕ επισημαίνοντας πως «κάθε κράτος-μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των διαβατηρίων που εκδίδει». Η παραδοχή αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανάθεσης από κράτη μέλη όπως η Γαλλία και Ουγγαρία, την έκδοση διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία».

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι «η πρωτοβουλία αυτή έφερε στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ένα ζήτημα που μέχρι πρότινος αγνοούνταν, αποκαλύπτοντας την ανάγκη για πιο αυστηρό έλεγχο της διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και για θεσμική θωράκιση έναντι τρίτων χωρών που επιδιώκουν να εργαλειοποιήσουν τη σχέση τους με την ΕΕ για πολιτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς. Είναι αδιανόητο τα χρήματα των ευρωπαίων πολιτών να καταλήγουν σε κατασκοπευτική δράση εναντίον τους. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου