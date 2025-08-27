Την τουρκική απειλή κατονόμασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Άμυνα, που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, υπό την αιγίδα της δανέζικης Προεδρίας της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο.

Ο κ. Φαραντούρης επισήμανε ότι η ΕΕ προτού προχωρήσει «σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της».

Και απευθυνόμενος προς την τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον στενό συνεργάτη του Tayyip Erdogan, στρατηγό Hulusi Akar, που συμμετέχει επίσης στη συνδιάσκεψη, σημείωσε ότι «για την Εσθονία ή την Πολωνία, απειλή μπορεί να αποτελεί η Ρωσία. Για την Ελλάδα όμως και την Κύπρο -στην οποία παραμένει τουρκικός στρατός κατοχής- οι απειλές έρχονται απ’ την Τουρκία».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάχθηκε «υπέρ μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που θα εμπεδώσει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα καταστήσει την ΕΕ σημαντικό διεθνή δρώντα». Αλλά όπως είπε, «το βασικό πρόβλημα είναι η αποσπασματική προσέγγιση και η έλλειψη στρατηγικής απ’ τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

Καταλήγοντας ο Έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου σημείωσε ότι «εάν θέλουμε μία στιβαρή, θεμιτή και αποτελεσματική κοινή αμυντική πολιτική, θα πρέπει μαζί με τις κοινές μας αξίες (common values) να συμπεριλάβουμε τα εθνικά συμφέροντα (national interests) και των 27 κρατών μελών».