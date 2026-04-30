Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, άφησε ανοιχτό για άλλη μία φορά το ενδεχόμενο συμπόρευσής του με το ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με τα σενάρια που τον φέρουν εντός των ημερών να ανακοινώνει την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μιλώντας στα Παραπολιτικά σημείωσε: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή».

Επεσήμανε ακόμη πως «σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος» και συνέχισε λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Επιπλέον, τόνισε ότι: «Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι: «Δε θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές», αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δεν θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».

Ο ίδιος έκανε λόγο για αποκαρδιωτική κατάσταση στη χώρα και σημείωσε: «Κάποιοι έχουμε προτεραιότητα να βοηθήσουμε την πατρίδα, ωστόσο όλα φτάνουν και εδώ. Οι “ύβρεις” για ζητήματα που αφορούν θεσμούς, έχουν φτάσει εδώ. Η μάχη συνεχίζεται».