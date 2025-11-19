Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, το οποίο σημαίνει αποχώρηση και από το «τιμόνι» του Eurogroup.

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η αποχώρηση Ντόναχιου εκκινεί τη διαδικασία διαδοχής του με ορισμένες προσωπικότητες να είναι αυτή την στιγμή αυτές οι οποίες συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβουν τα καθήκοντά του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές, είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Ποια άλλα ονόματα παίζουν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλα ονόματα που ακούγονται για τη θέση της προεδρίας του Eurogroup είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετεγκέμ, οποίος ανήκει επίσης στο EPP και είχε εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας και την προηγούμενη φορά.

Τέλος, το δημοσίευμα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Κάρλος Κουέρπο της Ισπανίας δεν αποκλείεται να επανέλθει μετά την αποχώρησή του από την προηγούμενη κούρσα.

Πηγή: Financial Times