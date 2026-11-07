«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στον ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη για τις NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που προκάλεσαν κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.

Ακολουθεί ο διάλογος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη.

Μ.Κ: «Καλημέρα σας, πώς είστε;»

Φιντάν: «Ωωω τι κάνεις πως είσαι, τι νέα ;»

Μ.Κ: «Καλά είμαι τα νέα είναι σε σας…»

Φιντάν: «Τι νέα θέλεις ;»

Μ.Κ: «Ξέρετε, πώς εκδόθηκαν οι NAVTEX».

Φιντάν: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Παράλληλα Τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.