Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Ευθέως».

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε «μάστιγα».

«Είναι μια μάστιγα συγκεκριμένη, συλλήψεις, συλλήψεις, συλλήψεις, και δεν σταματιέται», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι δράστες φαίνεται να θεωρούν πως το οικονομικό όφελος που προσδοκούν είναι μεγαλύτερο από την πιθανότητα να οδηγηθούν στη φυλακή.

Ειδικά συστήματα άμεσης ειδοποίησης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας, κάνοντας λόγο για ειδικά συστήματα μέσω των οποίων θα μπορεί να ειδοποιείται άμεσα η Αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού, σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένων.

Όπως διευκρίνισε, θα εξεταστεί και το ηλικιακό όριο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.

«Θα το ορίζουμε και θα δούμε πώς θα είναι αυτό. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα πάμε πλέον σε σκληρές ποινές», ανέφερε.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι εφόσον συνεχίζεται αυτό και δεν βάζουν μυαλό με τόσες φυλακίσεις, θα πάμε σε καθείρξεις», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.