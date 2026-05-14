Υπέρ της άρσης της ανωνυμίας στο διαδίκτυο τάχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας επί της ουσίας την πρόταση που είχε καταθέσει αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Γ. Φλωρίδης απεύθυνε δε και ένα μήνυμα προς τους χρήστες του διαδικτύου, λέγοντας: «Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι η υλοποίηση της ονομαστικοποίησης απαιτεί ένα «ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο», το οποίο τελεί υπό διαμόρφωση.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι πριν λίγες μέρες καταδικάστηκε ο πρώην αστυνομικός Θ.Μ., ο οποίος είχε αποταχθεί για αδικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία, ο οποίος ήταν γνωστός στο διαδίκτυο ως «γαλάζιο» τρολ με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov.

Τί θα γίνει με τα deepfake βίντεο

Ο ίδιος τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των deepfake βίντεο, προαναγγέλλοντας νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο, λέγοντας πως η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το νομικό πλαίσιο της Δανίας, ώστε να καταστεί αδίκημα η κακόβουλη χρήση προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία φαίνεται να αποκτά οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός «φυσικού αντίβαρου» απέναντι στην «ανώνυμη, χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου».