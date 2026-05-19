Η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε απόψε, αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής και αποτελώντας ένδειξη βαθιού πένθους για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της περιόδου 1914-1923.

Η όψη του ιστορικού κτιρίου «ντύθηκε» με το επίσημο διεθνές λογότυπο της Γενοκτονίας «G» (Genocide).

«Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το “G” αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Παμποντιακή Ομοσπονδία.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε μετά από κοινό αίτημα των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη δικαίωση της ιστορικής μνήμης.

“Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλή των Ελλήνων.

Η αποψινή συμβολική κίνηση αποτελεί το επιστέγασμα των διαρκών προσπαθειών του ποντιακού ελληνισμού, οι οποίες επικεντρώνονται σε δύο βασικούς πυλώνες:

– Την πλήρη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, καθώς και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής από τη διεθνή κοινότητα.

– Την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων θηριωδιών και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τα οποία συνεχίζουν να πληγώνουν τον πλανήτη ακόμη και σήμερα.