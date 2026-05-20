Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με φόντο την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε τετ-α-τετ με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, ζητώντας επίμονες απαντήσεις για τον φάκελο της δικής του επισύνδεσης.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο κ. Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για το γεγονός ότι δεν έχουν παραδοθεί στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) οι επίσημοι λόγοι της παρακολούθησής του, παρά μόνο η τυπική εισαγγελική διάταξη. Η αναφορά του κ. Δεμίρη σε «προφορικά αιτήματα» προκάλεσε την έκρηξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο διάλογος στην Επιτροπή της Βουλής

Θεμιστοκλής Δεμίρης: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

Νίκος Ανδρουλάκης: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;;

Θεμιστοκλής Δεμίρης: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;;

Θεμιστοκλής Δεμίρης: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

Νίκος Ανδρουλάκης: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;;

Θεμιστοκλής Δεμίρης: Όχι, δεν λέω αυτό.

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;;

Θεμιστοκλής Δεμίρης: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

Νίκος Ανδρουλάκης: Άρα, τι δείξαμε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε…