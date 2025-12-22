Έντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις και δημόσιες τοποθετήσεις της.

Την κατηγορηματική του αντίθεση του στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχει χάσει τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Παύλος Ασλανίδης εξαπέλυσε σφοδρές επικρίσεις κατά της Μαρίας Καρυστιανού, σχετικά με την ένταση που επικρατεί στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λόγω της πρόθεσης δημιουργίας πολιτικού κόμματος και της διαχείρισης των εσόδων από τη μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Σε συνέντευξή του στη Naftemporiki TV, ο κ. Ασλανίδης τόνισε, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ότι «φούσκωσαν τα μυαλά της», ενώ υποστήριξε ότι δεν τήρησε τις συμφωνίες που είχαν γίνει.

Σε άλλο σημείο, δήλωσε πως πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου αλλά και το ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ασχολούνται με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και όχι με κόμματα και φορείς.

Ως προς το τι οφείλει να πράξει η κ. Καρυστιανού ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μετά την προαναγγελία κόμματος, ο κ. Ασλανίδης ήταν ξεκάθαρος: «Είναι ηθικό το θέμα, εννοείται πρέπει να παραιτηθεί».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τέτοιες πρωτοβουλίες, αναφερόμενος στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τις τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα η φορείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη που έδωσε ο Παύλος Ασλανίδης:

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην ΕΦΣΥΝ ότι όντως γίνεται προσπάθεια να συσταθεί ένα κίνημα, και μάλιστα επέλεξε συνειδητά να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη καθώς όπως είπε «τα κόμματα παραπέμπουν στο παλιό πολιτικό σύστημα». Εξήγησε, δε, ότι μια «επιτροπή σοφών» συστήνεται για να «σώσει τη χώρα».

«Έτυχε να ψάξω κάποιους ανθρώπους ή κάποιοι να με βρουν. Τους ονομάζω σοφούς. Είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι έχουν να προτείνουν δυνατές και εφικτές λύσεις και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα για να εξελιχθούν ενώ η ψυχή τους οραματίζεται ένα και μοναδικό πράγμα: τη σωτηρία της χώρας από τους επίορκους που συνειδητά την καταστρέφουν» σημείωσε μεταξύ άλλων.