Δέκα προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σε Ευρώπη και Ελλάδα, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιά, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο κ. Αυτιάς, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών, τόνισε ότι «η κοινωνία απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις που να είναι άμεσα εφαρμόσιμες».
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ήδη, η Επιτροπή Στέγασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας επίσης είναι μέλος ο κ. Αυτιάς, ετοιμάζει σχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς διαπιστώνει ότι «τα τελευταία οκτώ χρόνια, οι τιμές των κατοικιών στην Ένωση έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 48%, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 18%.
Δηλαδή, όσο το 40% του μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού».
Στις προτάσεις του κ. Αυτιά συγκαταλέγονται τα εξής:
- Μόνιμη ενίσχυση των κονδυλίων για στέγαση με φθηνά δάνεια και φορολογικές ελαφρύνσεις.
- Δημιουργία οργάνου ελέγχου της κερδοσκοπίας στα ενοίκια.
- Απελευθέρωση των επενδύσεων για κατοικίες από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες και ιδιώτες.
- Απλοποίηση της γραφειοκρατίας σε γονικές παροχές και δωρεές.
- Κίνητρα για κατασκευή κατοικιών σε Δήμους ή Περιφέρειες.
- Νομική κάλυψη τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών.
- Πρόσθετα μέτρα αξιοποίησης κλειστών σπιτιών.
- Επίλυση χρονοβόρων διαδικασιών για οικοδομικές άδειες.
- Απλοποίηση γραφειοκρατίας με μείωση των διοικητικών βαρών.
- Απλούστευση στις διαδικασίες δανειοδότησης.